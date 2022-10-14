Повинні бути завжди під рукою: які речі потрібно мати вдома на випадок відключення світла та газу

Після попередження експертів про можливі удари ворога по критичній інфраструктурі взимку багато українців почали замислюватися про те, які речі потрібно обов'язково мати вдома, щоб забезпечити сім'ї бодай мінімальні умови для виживання на кілька днів.



Звичайно, не йдеться про тривалі періоди, а про той мінімальний час, який потрібний для ремонту теплоцентралей або ліній подачі електроенергії.



Створення запасів допоможуть мати вдома тепло та світло, навіть якщо на лініях спостерігатимуться перебої з постачанням. Свій варіант «мінімально необхідного» пропонує «Судово-юридична газета».



Сухий спирт буде в пригоді для приготування їжі або гарячих напоїв. Його можна запалити звичайним сірником, він горить без диму, але зі своєрідним запахом.



Непоганий варіант — портативна газова плита. Для неї потрібні газові балони, які бувають різною ємністю від 450 гр до 5 літрів.



Запас свічок рятував ще наших пращурів. Комфортніше буде великий «шахтарський» ліхтар з потужним акумулятором. Його заряду має вистачити на всю ніч.



Можуть також стати в пригоді палички, що світяться у темряві. Але вони дають яскраве світло лише в перші півтори-дві години, а потім потроху згасають.



Експерти радять подбати про теплий одяг, спальні мішки, термос для зберігання напоїв гарячими і натуральні вовняні шкарпетки, які збережуть ноги у теплі.

Можна купити грілку, що працює від повербанку. Вони продаються у туристичних магазинах та магазинах військового спорядження.

Раніше «ФАКТИ» писали, запаси яких продуктів варто зробити перед зимою, щоб не викидати зайві гроші. А також публікували докладну інструкцію, як урятуватися у разі застосування ядерної зброї чи аварії на АЕС.

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