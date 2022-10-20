«Надзвичайно смачні галицькі рогалики»: приготуйте смакоту до філіжанки кави

Не так давно «ФАКТИ» пропонували приготувати рогалики на гарбузовому тісті, а тепер ще один рецепт — галицькі рогалики. Як пояснює кулінарка Марія Тиченок, важливо дотримуватися технології приготування, тоді отримаєте ніжну листкову структуру. Сік лимона давати обов’язково, кислота з нього шарує тісто!

Інгредієнти: 140 г вершкового масла

60 г смальцю

400 г борошна

100 г сметани

100 г молока

2 жовтки

1 ст. л. лимонного соку Для панірування: цукрова пудра

Приготування:

Вершкове масло та смалець помістити на півтори години в морозильну камеру. Потім порізати дрібними кубиками, додати борошно та руками перетерти в крихту. Окремо змішати сметану, молоко, жовтки, лимонний сік. Додати цю суміш до крихти і швидко замісити тісто. Помістити в холодильник на 1 годину. Готове тісто розділити на 6 частин. Кожну частину дуже тонко розкачати в коло. Коло розрізати на 12 рівних сегментів. На край помістити начинку і скрутити рулетом. Випікати рогалики при температурі 180 градусів до рум’яного стану. Охолоджені рогалики присипати цукровою пудрою.

Нагадаємо ще один рецепт ласощів, які можна готувати ледь не щодня — конвертики з яблуками.

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