Єдиний мінус цих конвертиків — їх завжди мало: рецепт ласощів, які захочете готувати ледь не щодня

Навіть якщо гості вже на порозі, встигнете приготувати ці смаколики та пригостити цією ароматною випічкою. Конвертики з яблуками — це доступно, смачно та ще й корисно для тих, хто не хоче набрати зайвих кілограмів. Рецептом із «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка з Вінниччини Раїса Поймало.

Інгредієнти

1 кг яблук солодко-кислих

кориця до смаку

лаваш

кокосова олія (або масло)

1 яйце для змащування

Приготування

Яблука помити, почистити, нарізати кубиками. Протушити з корицею. Дати остудитись.

Цукру чи меду зовсім не потрібно. Кориця дає солодкуватий смак. Тим часом лаваш розрізати на довгі смужки, змастити кокосовою олією. Холодну начинку виставити в кутику лаваша і загортати трикутником. Начинка повинна залишатись в середині і не виходити за краї.

Змастити конвертики збитим яйцем, посипати кунжутом і в духовку при 180° на 15 хв.

Час на приготування великої кількості конвертиків до 30 хв.

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