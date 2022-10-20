«Грандіозний обман»: в рф «з'ясували», ким насправді Орбакайте доводиться дітям Пугачової та Галкіна

Примадонна і Максим Галкін, які отримали ізраїльське громадянство, разом вже понад 20 років. Але й після такої кількості часу інтерес до пари не вичерпався. Особливо після недавніх подій, внаслідок яких Галкіна почали цькувати вчорашні шанувальники та колеги по цеху.

Про це пише російське видання .

Більше того, все частіше почали говорити, що Пугачова та Галкін знову можуть стати батьками.

За офіційною інформацією, ще 2002 року Примадонна пройшла процедуру заморожування яйцеклітин задля того, щоб мати можливість у будь-якому віці знову стати мамою. Нібито завдяки передбачливості Алли Борисівни у 2013 році на світ з'явилися Ліза та Гаррі. Якщо вірити повідомленням різних джерел, перед народженням двійнят Пугачова і Галкін залишили в криокамері кілька ембріонів, щоб скористатися ними в майбутньому. І ось тепер є думка, що після повторного від'їзду до Ізраїлю Примадонна може знову наважитися на народження дитини від Галкіна.

Однак, якщо звернутися до лікарів-репродуктологів, пишуть автори статті, то до історії Пугачової виникають серйозні питання. Насамперед незрозуміло, як виконавиця могла 20 років тому заморозити яйцеклітини та тримати їх у такому вигляді настільки довгий час без ризику пошкоджень.

«Яйцеклітини морозять останні 10—12 років, може трохи більше. Термін зберігання їх у замороженому стані не обмежений, але поки не так багато часу пройшло з початку програми, щоб говорити про тимчасові відрізки», — поділилася акушер-гінеколог і репродуктолог Гаяне Калоєва.

Якщо Алла Пугачова вступила у програму із заморожування яйцеклітин 20 років тому, то артистці на той момент було 53 роки. Тим часом критичним віком для забору біоматеріалу у жінки є вже 35 років, тому що після 40 їх кількість прагне до нуля або ж зовсім добігає кінця.

Іншими словами, у Примадонни фізіологічно вже не могло бути яйцеклітин в організмі на той момент, коли вона нібито подбала про своє майбутнє. Залишається лише припустити, що Аллі Борисівні могли позичити потрібний біологічний матеріал. Є думка, що на допомогу зірці прийшла її дочка чи якийсь інший донор.

«Якщо ми стверджуємо, що це був 2002-й, то Христині Орбакайте на той момент був 31 рік. А от якщо яйцеклітину отримали 2013-го, коли на світ з'явилися близнюки, то Орбакайте вже було 42 роки. Вона навряд чи могла допомогти матері. При цьому ніщо не заважало взяти донорську жіночу клітину та біоматеріал батька — Максима Галкіна», — зробила висновок лікар, недвозначно натякаючи на те, що, а мама-то — Христина! Втім, відкрито про це у статті не йдеться.

Зазначимо, що на початку жовтня Крістіна Орбакайте пішла стопами своєї зіркової матері, полетівши з росії, за чутками в США, де живе її молодша дочка Клавдія Земцова.

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