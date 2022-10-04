«Був їй нянькою»: Христина Орбакайте покинула росію, не попрощавшись з Борисом Мойсеєвим — названі причини
Старша дочка Алли Пугачової Крістіна Орабакайте довгий час залишалася «далеко від скадалів» своєї матері. Навіть спроби її мами «набити морду» соловйову, михалкову та іншим «подонкам» не викликали жодних протестів з її боку.
Проте поточна ситуація, здається, змусила визначитися зі своєю позицією навіть зірку фільму «Чучело».
Про це пише Blitz.plus.
Зокрема, в той момент, коли Алла Борисівна з дітьми сідала на приватний джет, вже йшла підготовка до похорону Бориса Мойсеєва. Для артистки ненаглядний Боря був близьким другом, а для її старшої доньки — братом і нянькою. Свого часу Пугачова часто залишала маленьку Христину під опікою доброго і дбайливого колеги.
Ось тільки на прощанні з покійним ні Орбакайте, ні Пугачова не з'явилися. Цілком можливо, блондинка Крістіна не змогла відвідати похорон Мойсеєва через невідкладні справи, а можливо — справді пішла за матір'ю. Так, своєю версією з цього приводу з журналістами поділився музичний продюсер Дмитро Ашуров .
«Дивно, звісно. Вона виставила пост після смерті, але на похороні її не було… Він був їй нянькою. Пугачова завжди довіряла її Мойсеєву… Може, тут замішана якась внутрішня особиста трагедія. Або якась хвороба», — поділився своєю думкою шоумен.
Втім, не зациклюватимемося на долі Алли Пугачової та її доньки — схоже, вона залежатиме від подій, що розвиваються зараз в Україні, та від дій ЗСУ. І якщо у нас з вами попереду — прекрасне майбутнє, то таким самим воно, напевно, буде й у всіх дітей спадкоємців зірок Кремля, які підтримують Україну.
Нагадаємо, сама Алла Пугачова знайшлася з відповіддю своїм хейтерам-путіністам, які залишили брудне послання для неї на стінах телецентру «Останкіно».114
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