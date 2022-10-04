Старша дочка Алли Пугачової Крістіна Орабакайте довгий час залишалася «далеко від скадалів» своєї матері. Навіть спроби її мами «набити морду» соловйову, михалкову та іншим «подонкам» не викликали жодних протестів з її боку.

Проте поточна ситуація, здається, змусила визначитися зі своєю позицією навіть зірку фільму «Чучело».

Про це пише Blitz.plus.

Зокрема, в той момент, коли Алла Борисівна з дітьми сідала на приватний джет, вже йшла підготовка до похорону Бориса Мойсеєва. Для артистки ненаглядний Боря був близьким другом, а для її старшої доньки — братом і нянькою. Свого часу Пугачова часто залишала маленьку Христину під опікою доброго і дбайливого колеги.

Ось тільки на прощанні з покійним ні Орбакайте, ні Пугачова не з'явилися. Цілком можливо, блондинка Крістіна не змогла відвідати похорон Мойсеєва через невідкладні справи, а можливо — справді пішла за матір'ю. Так, своєю версією з цього приводу з журналістами поділився музичний продюсер Дмитро Ашуров .

«Дивно, звісно. Вона виставила пост після смерті, але на похороні її не було… Він був їй нянькою. Пугачова завжди довіряла її Мойсеєву… Може, тут замішана якась внутрішня особиста трагедія. Або якась хвороба», — поділився своєю думкою шоумен.

Втім, не зациклюватимемося на долі Алли Пугачової та її доньки — схоже, вона залежатиме від подій, що розвиваються зараз в Україні, та від дій ЗСУ. І якщо у нас з вами попереду — прекрасне майбутнє, то таким самим воно, напевно, буде й у всіх дітей спадкоємців зірок Кремля, які підтримують Україну.

Нагадаємо, сама Алла Пугачова знайшлася з відповіддю своїм хейтерам-путіністам, які залишили брудне послання для неї на стінах телецентру «Останкіно».

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