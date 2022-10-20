Неймовірний збіг: у Швеції вкрали 100 камер контролю швидкості на дорогах — і невдовзі приблизно стільки ж виявили на російських дронах

Росіяни могли почати обладнати свої розвідувальні безпілотники «Орлан-10», які використовуються для агресії в Україні, фотокамерами Canon, знятими з пристроїв контролю швидкості на дорогах Швеції. Таку несподівану версію оприлюднило місцеве видання Aftonbladet .

За даними журналістів, лише за останні 24 години на трасі між містами Хофорс та Фалун було викрадено щонайменше три камери контролю швидкості, і ще дві — поблизу містечка Хедемора. Крадіжки за останню добу розслідує поліція. Вона підтверджує, що з усіх приладів було вийнято саме фотокамеру.

Тим часом, українські військові в побитому ними «Орлані» виявили камеру Canon, прикріплену скотчем до невеликої сталевої пластини.

У поліції безпеки Швеції (Säpo) у свою чергу заявили, що їм відома інформація про зв'язок між крадіжками на шведських дорогах та російськими безпілотниками, проте від коментарів відмовилися.

Тим часом у Шведській транспортній адміністрації підтверджують розкрадання вже близько сотні камер спостереження за дорожнім рухом, а заміна кожної камери коштує близько 250 000 шведських крон (близько 21 тисяч доларів США).

Нагадаємо, на початку осені до ракетних ударів росія додала іранські дрони-камікадзе Shahed-136 — окупанти маркують їх як «Герань-2». 18 жовтня такий дрон атакував Київ, вбивши трьох енергетиків.

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