Прочищення каналізації за допомогою соди та оцту: чому цей спосіб часто не працює (відео)

Іноді навіть генерального прибирання кухні може бути недостатньо, адже в ній є важкодоступні місця на кшталт зливу, який іноді виявляється повністю перекритим. Як цього не допустити, і чим допоможуть сода та оцет, пише сайт «Інтер'єр кухні».

Прочищення оцтом та содою

Якщо біля сантехнічного виробу відчувається неприємний запах, або стоки стали повільно йти, це є першою ознакою появи в трубах засмічення. Цій проблемі краще дати раду відразу.

Для цього потрібно:

приблизно 100 мл оцту на один зливний отвір;

половина коробки соди;

тканинна серветка або ганчірка, щоб закрити отвір;

окріп.

Бажано проводити роботу, одягнувши гумові рукавички та захисні окуляри, тому що навіть харчовий оцет досить агресивний і може викликати опіки слизових оболонок та шкіри.

Після підготовки всього необхідного приступають до чищення труб содою. Для цього в отвір раковини висипають половину упаковки харчової соди, не змішуючи її з водою чи іншою рідиною. Туди ж заливають близько 100−150 мілілітрів столового оцту. Краще, якщо він буде теплим, для чого рекомендується помістити посуд із ним у мікрохвильову піч або гарячу воду. Швидко закривають серветкою зливний отвір, щоб піна, що утворилася внаслідок дії соди з оцтом, не вийшла назовні, а залишалася всередині труби.

Суміш витримують протягом півгодини, цей час відкладення повинні розчинитися. Одночасно кип'ятять воду у чайнику.

Через півгодини ганчірку виймають і повільно починають заливати окріп в зливний отвір.

Якщо після того, як відбулося прочищення труб содою, вода йде погано, це означає, що злив сильно засмітився, і цю процедуру слід виконати знову.

Найкращий варіант — періодично проводити профілактичне чищення. Як часто це потрібно робити, залежить від багатьох нюансів, у тому числі обсягу стоків, діаметра труб та іншого. Достатньо простежити, наскільки часто спостерігаються засмічення труб, щоб своєчасно проводити профілактику та не допускати такої ситуації, коли впоратися із проблемою можуть лише сантехніки.

У той же час спосіб прочищення каналізації за допомогою соди і оцту має свої особливості, без урахування яких спосіб не працює. Про них розповідає автор невеликого відео у мережі.

Нагадаємо, раніше в мережі розповіли спосіб прочищення каналізації за допомогою велонасосу.

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