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Як прочистити каналізацію за хвилину за допомогою велосипедної камери та помпи: новий незвичайний спосіб (відео)

16:28 14 липня 2022
раковина

Забита каналізація — одна з найнеприємніших ситуацій для власника приватного будинку чи квартири.

До того ж, як виявилося, деякі «гарантовані» способи очищення не працюють всупереч поширеній про них думці.

Тому коли автор одного з YouTube-каналів отримав від передплатника незвичайну пропозицію — спробувати видалити засмічення з каналізації за допомогою велосипедної камери — вірніше, велосипедної помпи, яка збільшуватиме тиск у каналізації — то був трохи здивований.

У нього відразу ж виникли питання — коли тиск у трубі збільшиться, то чи не потече вся неприємна рідина через прокладки у квартиру, а чи не розійдеться каналізація від тиску у місцях стику з таким самим неприємним ефектом?

Він навіть побудував модель каналізації та вирішив провести експеримент.

Що вийшло з витівки, дивіться у відео.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як без особливих зусиль вимити кухонну витяжку, а також як відмити жовті плями на підвіконні.

Фото Pixabay

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