Як прочистити каналізацію за хвилину за допомогою велосипедної камери та помпи: новий незвичайний спосіб (відео)
Забита каналізація — одна з найнеприємніших ситуацій для власника приватного будинку чи квартири.
До того ж, як виявилося, деякі «гарантовані» способи очищення не працюють всупереч поширеній про них думці.
Тому коли автор одного з YouTube-каналів отримав від передплатника незвичайну пропозицію — спробувати видалити засмічення з каналізації за допомогою велосипедної камери — вірніше, велосипедної помпи, яка збільшуватиме тиск у каналізації — то був трохи здивований.
У нього відразу ж виникли питання — коли тиск у трубі збільшиться, то чи не потече вся неприємна рідина через прокладки у квартиру, а чи не розійдеться каналізація від тиску у місцях стику з таким самим неприємним ефектом?
Він навіть побудував модель каналізації та вирішив провести експеримент.
Що вийшло з витівки, дивіться у відео.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як без особливих зусиль вимити кухонну витяжку, а також як відмити жовті плями на підвіконні.
Фото Pixabay137
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