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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1982
Скульптор: Vicente Martínez
Розмір: 53×34 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
У своїх попередніх постах мені доводилося згадувати історію про те, як багато років тому, збираючись вирушити з дітьми на відпочинок до Таїланду, ми так туди й не потрапили. Вирішили перед поїздкою відвідати старовинну дерев'яну церкву під Києвом. І саме там дружині зненацька стало погано. Так погано, що терміново довелося везти її в клініку і одразу ж робити операцію з видалення апендикса. Лише наступного дня ми зрозуміли, що сталося. У момент нашого запланованого прибуття на острів Пхукет на нього обрушилася страшна хвиля цунамі, яка забрала тисячі людських життів.
І ось днями, згадуючи про це в розмові з молодшою донькою Анечкою, я розповів їй про побачений нещодавно захоплюючий телевізійний сюжет. Мене він вразив тим, що його головним героєм був слон. Звичайний тайський слон з того ж самого острова Пхукет, на якому, до речі, ми потім таки побували. І навіть на кількох екскурсіях — в розпліднику з розведення цих чудових тварин і у подорожі джунглями верхи на них — познайомилися зі слонами ближче.
Слони, як відомо, дуже розумні тварини, тому нерідко у спогадах про гучні події їм відводиться почесна роль, коли йдеться про порятунок людських життів. Один із яскравих випадків порятунку людини цією гігантською твариною стався в Таїланді якраз під час грандіозного цунамі 2004 року. Восьмирічна дівчинка на ім'я Ембер Менсон, яка в момент хвилі, що стрімко накрила острів, знаходилася на пляжі, була врятована молодим (чотирирічним) слоном.
Свідки розповідають, що тільки-но по берегу вдарила височена хвиля, слон підхопив дівчинку хоботом, посадив собі на спину — і стрімко помчав у бік найближчої височини. Коли вода зімкнулась навколо них, і хвилі почали накочувати на саму височину, тварина намагалася прикривати дівчинку своїм тілом від кожного чергового удару стихії. В результаті дитина, на яку чекала неминуча загибель, була врятована. А слон, який урятував дівчинку, став на острові справжньою знаменитістю.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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Вітер: 3 м/с Пд-3х
Тиск: 745 мм