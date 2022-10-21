Пряне печиво на гречаному меду: ідеально до чаю, кави чи какао

Пряне печиво — справжня насолода. А приготувати його кожному по силам. Отож, варто взяти до уваги рецепт продюсерки та кулінарки-аматорки Анжели Норбоєвої, яка раніше ділилася с «ФАКТАМИ» рецептом трубочок з м’ясом і овечим сиром.

«Пряне печиво ідеальне до кави, чаю чи какао, -- говорить Анжела Норбоєва. -- Із задоволенням поділюсь рецептом».

Пряне печиво на гречаному меду

Інгредієнти: 165 г меду (бажано гречаного),

100 г цукру,

125 г вершкового масла,

2 яйця,

525 г борошна,

2 ч.л. соди,

1.5 ч.л. молотого імбиря,

по 1 ч.л.- молотої гвоздики, кардамону, чорного перця, кориці, мускатного горіха.

Приготування

В посуді з товстим дном розтопити і довести до кипіння мед, цукор, масло, спеції.

Одразу додати соду і ретельно перемішати, суміш почне пінитися. Залишити хвилин на 30, щоб трохи охолола, потім додати яйця, перемішати, частинами додавати борошно і замісити пластичне тісто, щоб не липло до рук. Розкатати корж товщиною 3 см і за допомогою формочок вирізати печиво. Випікати на пергаменті 15 хв при 180'.

Нагадаємо ще один рецепт від пані Анжели — вишуканий сливовий пиріг.



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