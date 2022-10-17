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Країна: Німеччина
Рік створення: початок ХХ століття
Розмір: 37×49 cm Із експозиції «Shvets Museum»
Кілька років тому про цю незвичайну історію писали багато американських ЗМІ. Причому, розповідаючи про неї, журналісти часто використовували відому життєву приказку: «У семи няньок дитя без ока».
Коли з маленькою Ханною трапилося лихо, у будинку, крім дворічної дівчинки, перебували і няня, і мама. Просто вони були зайняті своїми справами, безтурботно залишивши дитину під час сніданку на кухні наодинці з папугою.
Дівчинка вдавилася. Подібні випадки з дітьми, на жаль, трапляються досить часто. І дорослій людині, яка знаходиться поруч, не важко допомогти дитині. Але в цей момент поряд із Ханною нікого не було. А самостійно вона не могла відкашлятися, ні покликати на допомогу. Маля почало задихатися. І тут на допомогу їй прийшов птах. Папуга почав літати по хаті, ляскаючи крилами і голосно волаючи: «Мамо, дитино! Мамо, дитино!..»
Жінки, що прибігли на пташині крики, кинулися рятувати дівчинку. На щастя, нянька добре знала прийом Геймліха і вчасно надала дитині правильну допомогу. Ця історія про папугу на ім'я Віллі «розлетілася» по всьому світу, а місцева організація товариства Червоного Хреста навіть нагородила птицю почесною відзнакою…
До речі, папуги породи квакер, до яких належить і Віллі, дуже комунікабельні та віддані своїм господарям. Вони добре відтворюють мову людини. Проте, ці птахи просто нездатні видавати тихі звуки. Вони все роблять голосно та люблять кричати. Але в цій історії гучні крики птаха якраз і стали важливими у порятунку дитини.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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