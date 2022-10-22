«Агресія проти кожної людини на Землі»: Зеленський про спроби росії загострити продовольчу кризу

росія, яка цілеспрямовано знищує Україну, робить все, щоб щонайменше сотні тисяч людей у різних країнах світу стали вимушеними мігрантами, які шукають притулку у Туреччині чи країнах ЄС, або загинуть від голоду.

Про це заявив під час звернення за підсумками 240-го дня війни президент Володимир Зеленський.

«Право на їжу та життя без голоду — це фундаментальні права для абсолютно кожної людини на землі. Тому російські спроби загострити продовольчу кризу — це агресія також проти кожної людини на землі», — впевнений президент України.

За словами Володимира Зеленського, ворог робить все, щоб загальмувати наш експорт продовольства, розпалюючи цими діями продовольчу кризу — з тим, щоб вона стала такою ж гострою, якою була у першій половині року.

На сьогодні понад 150 суден перебувають у черзі, щоб виконати контрактні зобов'язання щодо постачання української агропродукції.

«Це штучна черга. Вона виникла лише тому, що росія свідомо затримує проходження кораблів. Щодня перебування суден з продовольством у черзі означає зростання соціальної та політичної напруги у країнах, які споживають нашу агропродукцію», — пояснив український лідер.

Зерно зі сховищ України не надходить до Єгипту, Тунісу, Алжиру, Марокко, Лівану, Іраку, Китаю, Бангладеш, Індонезії та низки інших країн. За час роботи нашої зернової ініціативи через російське гальмування наша країна недоекспортувала близько 3 мільйонів тонн продовольства. А це річний обсяг споживання для 10 мільйонів людей.

«Ми з партнерами маємо зробити все, щоб зернова ініціатива не тільки збереглася, а й щоб працювала на 100% потужності», — вважає Володимир Зеленський.

Нагадаємо, експортувати українське зерно почали у серпні. Згодом путін неодноразово виступав про обмеження його експорту через українські порти.

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