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Мета — 300 тисяч ліквідованих окупантів: названо втрати ворога за добу

11:08 22 жовтня 2022
втрати

Українські військові продовжують знищувати російських загарбників, які зі зброєю прийшли в Україну, військову техніку та боєприпаси ворога.

Минулої бойової доби підрозділи Сил оборони ліквідували 320 російських солдатів, а загальна кількість втрат особового складу ворога з початку вторгнення в Україну становила 67070 військових, повідомили в Генштабі.

Окрім військовослужбовців та найманців, ворог втратив:

- танків — 2579 (+6 за добу);
- бойових броньованих машин — 5266 (+8);
- артилерійських систем — 1653 (+5);
- РСЗВ — 373 (+1);
- літаків — 270 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1341 (+16);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4021 (+15);
- спеціальної техніки — 148 (+1).

У коментарях до повідомлення українці дякують нашим захисникам, а також зазначають, що мета в 300 тисяч вбитих ворожих військових стає дедалі ближчою. Звідки взято таку цифру, не зовсім зрозуміло, але, ймовірно, хтось з аналітиків назвав межу, після якої російська армія не зможе продовжувати бойові дії.

Нагадаємо, у Генштабі підтвердили знищення ремонтної бази окупантів та ворожої техніки у районі Нової Каховки Херсонської області. Російські окупанти, що залишилися у Херсоні, переодягаються у цивільний одяг й заселяються у покинуті будинки. Ворог готує Херсон до вуличних боїв.

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