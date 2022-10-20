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Кабачки «Для зятя»: абсолютно новий смак «звичної» страви — таких смачних «кабачат» ви напевно ніколи не куштували

14:51 20 жовтня 2022
кабачки

Українські блогери продовжують радувати своїх передплатників осінніми рецептами. Наталя Калніна після «Морківчаника» запропонувала зовсім новий рецепт з кабачків. Страва називається «Для зятя».

Господині потрібно 900 г кабачків, одна морква, 1−2 цибулини, болгарський перець, зелень, часник. Зі спецій — 2 стіл. л. кунжуту, сіль та чорний перець.

Кабачки вимити, нарізати кільцями. Моркву також нарізати кільцями, болгарський перець — соломкою.
Цибулю та зелень дрібно порубати.

Кабачки швидко обсмажити з двох сторін у глибокій сковороді на олії. Також вчинити з морквою, перцем та цибулею. Але треба врахувати, що морква та перець обсмажуються довше.

Потім усі смажені овочі скласти у сковороду, додати часник, зелень, насіння кунжуту й прогріти на сковороді 1−2 хвилини.
Після цього страву можна подавати до столу.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати маріупольський борщ з бичками від шефа «Пекельної кухні».

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