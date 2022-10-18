Хоча Хелловін і не скоро: дуже смачна «осіння» страва з гарбуза, яку ви 100% ніколи не куштували

Гарбуз називають королем осені, а страви з нього виходять яскравими, цікавими, з неповторним смаком. Випічка, супи, каші, чипси — це неповний перелік того, що можна приготувати з помаранчевого красеня гарбуза.

Блогерка Мелісса пропонує незвичайний рецепт з цього осіннього овоча.

Все готується у самому невеликому гарбузі. Для страви знадобиться 400 г рису Басматі, 250 г копченої риби, по 100 г волоського горіха й каштанів, 50 г вершкового масла та сіль.

Спочатку потрібно підготувати самий гарбуз — помити овоч, зрізати верх, з якого потім вийде шапочка. Акуратно видалити середину та насіння.

Рис Басматі добре промити кілька разів під проточною водою й опустити в киплячу підсолену воду.

Поки рис вариться, підготувати рибу — відокремити від кісток, шкіри та порізати кубиками.

Готовий рис відкинути на друшляк, щоб стекла вода.

Гарбуз заповнювати рисом, рибою, горіхами та каштанами шарами — спочатку рис, потім риба, знову рис, потім каштани, рис, горіхи. І так до повного наповнення гарбуза. Зверху покласти 50 г вершкового масла. Гарбуз накрити шапочкою, загорнути у фольгу йі поставити у духовку.

Запікати 2 години за температури 170 градусів.

Готовий гарбуз викласти на блюдо й можна подавати на стіл.

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