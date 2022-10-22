«Грибна юшка» від Ольги Матвій: рецепт із Карпат

Настав сезон грибів, і багато хто намагається не лише запастися ними, але й уже зараз урізноманітнити свій стіл за допомогою цих дарів лісу. «ФАКТИ» вже розповідали, як приготувати грибний паштет, а популярний український блогер, переселенка із Маріуполя Ольга Матвій показала спосіб приготування справжньої грибної юшки по-закарпатськи.

«Я приїхала з Карпат додому і насамперед приготувала цю грибну юшку», — розповіла господиня на своєму каналі.

Вона використала у супі сушені білі гриби, привезені із Закарпаття, але пообіцяла, що буде смачно навіть із шампіньйонами.

Для юшки по-закарпатськи необхідні:

гриби сухі — 100 грамів

вода 8−9 літрів

морква — 1 шт

цибуля — 2−3 шт

вершкове масло — 100 грамів

сметана — 200 грамів

борошно 2−3 столові ложки

лавровий лист, мускатний горіх, мелений перець — за смаком.

Спосіб приготування

Відварюємо гриби до готовності, дістаємо їх із бульйону і готуємо власне юшку.

Для цього додаємо в каструлю дрібно натерту моркву, лавровий лист і мелений чорний перець (не горошком), варимо разом до готовності моркви.

Цибулю ріжемо кубиками і пасеруємо на вершковому маслі — вона не повинна стати занадто засмаженою, а лише почати золотитися.

Додаємо в сковорідку олію.

Відварені гриби ріжемо на невеликі шматочки.

На іншій сковороді заварюємо борошно з вершковим маслом, додаючи туди під кінець 20% сметану, після чого потроху вливаємо в сковороду вже охололий грибний бульйон і добре перемішуємо вінчиком.

Суп повинен закипіти, після чого його вимикають і одразу ж подають до столу.

Нагадаємо, раніше Ольга Матвій розповіла, як приготувати дуже смачні котлети без м'яса.

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