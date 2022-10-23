Повернутись на батьківщину стане простіше: для українців, які опинилися за кордоном без документів, запровадили нові правила

В Україні, де нещодавно змінилися правила оформлення закордонних паспортів, полегшили повернення на Батьківщину громадян, які опинилися за кордоном без документів. Про це йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

«Громадяни, які опинилися за межами нашої країни без будь-яких документів, відтепер зможуть оформити посвідчення особи для повернення на Батьківщину без своєї присутності. Відповідний експериментальний проєкт, розроблений МВС спільно з Мінреінтеграції, МЗС та ДМС, сьогодні підтримав Уряд на своєму засіданні», — повідомили у відомстві.

Відтепер посвідчення особи, яку було депортовано на територію держави-агресора, оформлюватимуть органи ДМС. Це можна зробити на підставі звернення:

• одного з батьків або іншого законного представника особи у віці 18 років;

• одного з батьків;

• подружжя;

• повнолітньої дитини;

• рідного брата/сестри;

• офіційного звернення Мінреінтеграції.

«Посвідчення готується безоплатно протягом 5 днів і діє до 3-х місяців. Органи ДМС передають його законному представнику, члену сім’ї або надсилають до Мінреінтеграції для подальшої передачі тому, хто опинився за кордоном без документів. І це ще одне нововведення, яке має на меті полегшити нашим співвітчизникам шлях додому», — йдеться у повідомленні.

Раніше посвідчення особи на повернення видавалось виключно дипломатичними представництвами та консульськими установами України на підставі лише особистого клопотання заявника або звернення його законних представників.

Як писали «ФАКТИ», українцям також дозволили користуватися простроченими паспортами на період воєнного стану.

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