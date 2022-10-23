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Через двадцять років: Софія Ротару прийшла до чоловіка на цвинтар у Києві

16:11 23 жовтня 2022
Софія Ротару

Відома українська співачка Софія Ротару, яка раніше відмовилась від виступів у рф, приїхала до Києва. Артистка відвідала столицю, щоб вшанувати пам’ять свого чоловіка народного артиста України, керівника ансамблю «Червона рута» Анатолія Євдокименка. Про це вона повідомила в Instagram.

Там співачка поділилася знімком з Байкового цвинтаря, де і похований її чоловік. 23 жовтня 2022 року виповнилося 20 років від його смерті.

«20 років…» — підписала знімок Ротару.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно співачка відреагувала на масований обстріл Києва, що стався 10 жовтня.

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