Де і коли дивитися онлайн «Селтик» — «Шахтар»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 25 жовтня, донецький «Шахтар», який у минулому турі не втримав перемогу над «Реалом» (1:1), проведе в Глазго поєдинок 5-го туру Ліги чемпіонів проти шотландського «Селтика» (арбітр — 36-річний Сердар Гозюбююк з Нідерландів). Нагадаємо, що перша зустріч суперників у Варшаві завершилася внічию (1:1).

Окрім поєдинку з гірниками, підопічні 57-річного австралійця з грецьким корінням Ангелоса Постекоглу в квартеті Ліги чемпіонів були розгромлені «Реалом» (0:3) і двічі поступилися «Лейпцигу» (1:3 — у гостях та 0:2 — вдома).

Куди краще йдуть справи у «Селтика» в чемпіонаті Шотландії, де команда з Глазго впевнено лідирує, на чотири очки випереджаючи свого головного конкурента «Рейнджерс». У черговому поєдинку на внутрішній арені «кельти» у гостях вирвали перемогу у «Хартса» — 4:3 (Форест, 15, Якумакіс, 55, Майєда, 59, Тейлор, 76 — Шанкленд, 45, з пенальті, 47, 65, пенальті).

Відеоогляд матчу «Хартс» — «Селтик» — 3:4

Нагадаємо, що «Шахтар» свій поєдинок української прем'єр-ліги з «Минаєм» переніс, аби повністю сконцентруватися на єврокубковій грі з шотландцями.

Дві попередні зустрічі команд з Глазго та Донецька на «Селтик Парк» теж пройшли в рамках Ліги чемпіонів, і обидва рази успіху досягли британці — 1:0 у 2004-му та 2:1 у 2007-му.

У майбутньому матчі букмекери вбачають фаворитом 52-разового чемпіона Шотландії, який, до речі, вже втратив шанси на вихід до плей-оф Ліги чемпіонів, але ще може «зачепитися» за плей-оф Ліги Європи (нічия гарантує гірникам єврокубкову весну). Наприклад, контора Willam Hill ставки на перемогу «Селтика» приймає з коефіцієнтом 1,83, на нічию — 3,85, на виграш «Шахтаря» — 4,00.

У прямому ефірі поєдинок «Селтик» — «Шахтар» на території України покаже (початок — о 22:00) медіасервіс MEGOGO.

Ліга чемпіонів. Група F. 5-й тур

25 жовтня (вівторок)

«Селтик» — «Шахтар» 22:00 MEGOGO

У паралельному поєдинку у квартеті в Німеччині зіграють «Лейпциг» та «Реал».

Становище команд у групі F: 1. «Реал» — 10 очок; 2. «Лейпциг» — 6; 3. «Шахтар» — 5; 4. «Селтик» — 1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» розгромив в українській прем'єр-лізі «Колос».

Фото ФК «Шахтар»

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