«Ми проучім ето студєнчєскоє кодло, котороє осквєрняєт россійскую армію»: рашисти на Луганщині викрали з дому студента-медика

Уже другий тиждень рідні та близькі розшукують 18-річного студента Старобільського медичного фахового коледжу Андрія Черного, якого за місцем проживання викрали представники так званої «лнр». Його начебто звинувачують в тому, що критикував російську армію та підтримував Україну. Згорьовані батьки із надією знайти сина оббивають пороги терористів, втім досі їм місцезнаходження хлопця не повідомляють. То ж розголос та заклик до небайдужих допомогти — єдине, що у них залишається.

«Після повномасштабного вторгнення брат та батьки залишились в селі Верхня Покровка Старобільсього району, яке досі знаходиться під окупацією, — розповіла „ФАКТАМ“ сестра зниклого Лідія Крестьянова. - Вони не виїхали, тому що не хотіли лишати будинок, господарство, за яким потрібно було доглядати. Андрій навчався на четвертому курсі медичного коледжу на медбрата, йому подобалась ця спеціальність, і він вже чекав, коли зможе допомагати людям. Влітку у студентських гуртожитках жили окупанти, але перед 1 вересня керівництво закладу їх виселило. Перші кілька тижнів брат їздив ще на пари у Старобільськ. Після того стало відомо, що коледж перевели у Чернівці, тому брат подав заявку на сайті, щоб продовжити навчання. Спочатку йшлося про дистанційні пари, а на початку жовтня повідомили, що до січня занять не буде. Тому Андрій знаходився вдома».

За словами співрозмовниці, вдень 11 жовтня за місцем проживання родини приїхали двоє озброєних у формі та з автоматами, представники так званої «лнр».

«Нічого не пояснюючи, відразу пішли до кімнати Андрія, який на той момент перебував вдома, — розповідає Лідія. — Після того заявили батькам, що забирають хлопця. Тато допитувався, що сталось і яка причина, а йому у відповідь з агресією: „Ми проучім ето студєнчєское кодло, котороє осквєрняєт россійскую армію!“ Забрали телефон, ноутбук і вивели брата з будинку, зазначивши, що це лише початок. На спроби батьків дізнатися, куди його забирають, окупанти відповіли: „В Старобєльскій горотдєл!“ Я думаю, що до цієї ситуації причетний інший одногрупник Андрія, якого звати Давид. Його викрали трохи раніше, скоріш за все, на нього натиснули і він почав зливати інформацію про позицію кожного, хто вчився у коледжі. Я впевнена, що мій брат не займався партизанщиною, просто молодий, кров гаряча, от і не стримав свій негатив у сторону російською армії, коли розмовляв із друзями».

Наступного дня після викрадення сина батьки Андрія Черного поїхали у Старобільськ, але їх навіть не пустили у приміщення, прокоментувавши: «Такого нє прівозілі! Єдьте домой і ждітє! Такіх, как ви, каждий день пріходіт по пять-десять чєловєк!»

«Тато із мамою намагалися додзвонитися в приймальню голови так званої „лнр“, до уповноваженого з прав людини, крім того, зверталися до комендатури та прокуратури на місці, але все марно. Телефони не відповідають, ніхто не може дати інформацію, де він знаходиться… Батьки зробили пропуск і днями поїхали в Луганськ, там „слідчі лнр“ перевірили в базах, після чого порадили шукати Андрія у Старобільську. Тож досі доля брата невідома, а зв’язатись із батьками вкрай складно, бо там інший оператор, який погано працює. Так як я знаходжуся на підконтрольній Україні території, ми зі старшим братом подали заяву до нашої поліції та СБУ, дані передано на „гарячу лінію“ міністерки Ірини Верещук, до Товариства Червоного Хреста».

Доля Андрія (ліворуч) досі невідома

Допомагає у пошуках зниклого студента й інша його родичка — Наталія (з міркувань безпеки не називаємо прізвище). Вона підозрює, що все сталося через учбовий заклад і вчителів- колаборантів.

«Коли забирали Андрія, то наголос був саме на тому, що треба розібратися зі студентами (зі слів батьків). Андрій — патріотичний хлопець, є одногрупники-однодумці. Проблема в тому, що вони доволі легковажні й не розуміють всієї небезпеки під окупацією. Там зараз кожен може здати свого знайомого за копійки. Андрій трохи не від світу цього, все, що думає, те й говорить, не зі зла. Довіряє людям, не вміє обманювати, є проблема з нервовою системою, тремор рук при хвилюванні. Міг просто наївно не ховати своїх патріотичних поглядів. Перед тим він жалівся батькам, що забрали його одногрупника, просто прийшли додому й повезли невідомо куди. А потім прийшли за Андрієм… У нашій родині є військові, тому ми хвилюємося за те, що з дитини орки можуть все вибити, можуть знущатися, та що завгодно. Маємо справу з нелюдами…»

Про те, як на півдні країни багато українських активістів зникло після допитів рашистів, «ФАКТАМ» розповів журналіст та блогер, один з авторів «Реєстру мелітопольських колаборантів» Віталій Горбенко.

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