Люди ночували в аеропорту: в Ірландії закінчились місця для українських біженців

В Ірландії, де нещодавно невідомий напав на українку та її доньку, громадянам України довелося ночувати в аеропорту Дубліна — для них не знайшлося житла.

Як повідомляє thejournal.ie, проблему розміщення українських біженців збираються вирішувати на зустрічі міністрів ірландського кабміну. Тим часом в аеропорту відкрили новий тимчасовий об'єкт для розміщення тих, хто залишився без житла. Департамент у справах дітей, рівноправності, інвалідності, інтеграції та молоді повідомив, що у вихідні дні не змогли розмістити понад сорок людей.

Посол України в Ірландії Лариса Геранько повідомила, що, наскільки їй відомо, уряд працює над планом, але ситуація неприйнятна. «Для нас це неприйнятно, тому що, звичайно, ми турбуємося про наших людей… Вони купили квитки, вони прибули до Ірландії, тому, можливо, краще заздалегідь оголосити про відсутність чи наявність житла», — зазначила дипломат.

Нині в Ірландії проживає понад 58 тисяч приїжджих (42 тисячі українців та 16 громадян інших країн, які користуються міжнародним захистом).

За словами міністра закордонних справ Саймона Ковені, два місяці тому до Ірландії щотижня прибувало близько 750 українських біженців, але їхня кількість швидко збільшилася приблизно до 1500 на тиждень, поряд з 400 людьми з інших країн, які шукають міжнародного захисту.

Видання згадує виступ Емми Лейн Споллен із Українського форуму громадянського суспільства, яка сказала, що нинішня система прийому біженців «повністю залежить від сектору гостинності». За її словами, на жаль, уряд не приділив належної уваги цьому питанню заздалегідь, хоч його і попередили про велику кількість біженців.

«Я думаю, саме тому є деяке розчарування в тому, що деякі з рішень, які мали бути ухвалені щодо інвестиційних рішень, не були ухвалені шість місяців тому. Прогнозовані числа становили 100 тисяч та 200 тисяч осіб», — сказала вона.

Нагадаємо, що багато українців, які тікають від війни, їдуть до сусідньої Польщі. З початку широкомасштабного вторгнення в країні вдалося працевлаштуватися вже 430 тисячам українців.

Фото Pixabay

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