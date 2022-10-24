Гордон, Арестович та Стерненко: названо найпопулярніших YouTube-блогерів України

Війна з росією йде не лише на полі бою, а й на інформаційному фронті. І російській пропаганді дуже важливо протиставляти якісний український контент на військову тематику.

Видання «Слово і діло» вирішило заглянути в український YouTube і склало чільну десятку блогерів із найбільшою кількістю фоловерів, які працюють із цією тематикою.

На першому місці серед найпопулярніших українських YouTube-блогерів — журналіст Дмитро Гордон. Причому лідирують за кількістю переглядів одразу два його канали.

Фото "Слово та справа"

Канал «У гостях у Гордона» налічує 3,48 млн підписників та майже 1,6 млрд переглядів. Трохи менше фоловерів у каналу «Дмитро Гордон» — 2,17 млн осіб, кількість переглядів перевищує 909 млн.

На другому місці серед блогерів, які висвітлюють тему війни — радник керівника ОПУ Олексій Арестович, якого на початку вторгнення вважали таким собі «заспокійливим» для українців. На його канал підписано 1,67 млн осіб, кількість переглядів — 275,3 млн.

На YouTube-канал активіста Сергія Стерненка підписано 1,26 млн осіб. Переглядів у нього, до речі, більше, ніж у Арестовича — 371,6 млн.

На канал «Ходять чутки», який веде журналістка Раміна Есхакзай, підписано 1,25 млн осіб. Кількість переглядів складає 151,2 млн.

Блогер Олексій Дурнєв з початку повномасштабної війни змінив профіль свого YouTube-каналу — наразі він веде його українською мовою та розповідає про росіян. На канал Дурнєва підписано 1,24 млн осіб.

Трохи більше мільйона підписників на YouTube у журналіста Володимира Золкіна, який прославився інтерв'ю із полоненими російськими окупантами. Кількість переглядів на його каналі — 237,2 млн.

961 тисяча фоловерів у каналу українського журналіста Романа Цимбалюка, який до повномасштабної війни працював кореспондентом у Москві.

У журналіста-міжнародника Івана Яковини 901 тисяча підписників, на його каналі 288,1 млн. переглядів.

879 тисяч осіб підписано на військового експерта Олега Жданова, який став особливо популярним після початку повномасштабної війни.

Замикає десятку найпопулярніших YouTube-блогерів народний депутат Олексій Гончаренко — на його каналі 826 тисяч фоловерів та 377,4 млн переглядів.

Раніше соціологи групи «Рейтинг» оприлюднили підсумки свого проекту «Народний ТОП», у рамках якого українцям пропонували назвати імена найвидатніших постатей нашої країни всіх часів. Перша десятка виглядає так: Тарас Шевченко, Володимир Зеленський, Леся Українка, Богдан Хмельницький, Степан Бандера, Михайло Грушевський, Іван Франко, Іван Мазепа, В'ячеслав Чорновіл та Валерій Залужний.

Інтерв'ю головного редактора «ФАКТІВ» Олександра Швеця Дмитру Гордону «Музей фарфору створювався під виття сирен повітряної тривоги та під вибухи крилатих ракет» читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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