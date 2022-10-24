Відомий адвокат Юрій Білоус, який від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну збирає та документує звірства окупантів на території нашої держави, пояснив на своїй сторінці у Фейсбуці хто відповідатиме за атаки на цивільні об’єкти та про використання «Шахідів». За його словами, воювати за допомогою дронів за правилами війни законно.

«Загальної заборони, такої як, наприклад, щодо хімічної або біологічної зброї, на використання дронів немає. Але воювати ними як хочеться — не можна. Обмеження в їхньому використанні є, вони суттєві. Як і з танками, ракетами, бомбами і автоматами, дрони не можна використовувати проти цивільних людей і невійськових об'єктів. Не має бути дрон і зброєю невибіркової дії. Тобто якщо атака, то на військовий об'єкт, щоб не заподіяти зайвих страждань і не вибухало абиде й абияк.

За конкретні атаки на Україну відповідати мають люди з російськими паспортами. Якийсь росіянин ухвалює рішення про їх використання, якийсь росіянин їх запускає, ставлячи мету і координати. У кожного з цих росіян є ім'я і прізвище, є накази про їхню службу в ЗС рф, присвоєння звань, штатні розклади, посадові інструкції і не менш важливе, у кожного з цих росіян є мови, за допомогою яких вони будуть говорити, коли їх спіймають. Спасибі путіну, він розповів усім нам, хто ухвалював ці рішення на високому рівні".

Щодо тлумачення, що «цілі під час атаки дроном вибирає комп'ютер, а людина просто виконує якісь суто технічні речі без зв'язку з метою атаки», то, за словами Юрія Білоуса, у кожного дрона є заводські технічні характеристики і відповідальна за його управління людина.

«Ну, а загалом так, нове озброєння і контроль над ним з боку штучного інтелекту — це один із викликів, перед яким зараз стоїть світ. Епоха швидкого технологічного прогресу впливає, звісно, і на розвиток озброєнь. На порядку денному вже не перший рік і лазерна зброя, і кібератаки, і роботи-солдати тощо.

Що мають робити держави, коли виробляють дрони або купують їх, як це зробила росія, наприклад? Держави відповідають за те, щоб законна зброя, якою є дрони, не використовувалася забороненими способами. Для цього кожна нова модифікація дрона має бути в повному обсязі вивчена як з технічного боку, так і з точки зору права. Суть у загальних рисах — не повинен штучний інтелект ухвалювати ключові рішення під час атаки. У цьому суть перевірки. Ті ж росіяни під час купівлі Shahed-136 в Ірану зобов'язані були провести, зокрема, правову перевірку.

БПЛА/Дрон — це про технічні характеристики зброї і, звичайно, про спосіб її використання проти противника. З цього вийде результат, законно чи незаконно і на якому етапі (характеристика дрона або людина) була причина злочину".

Нагадаємо про те, що ЗСУ за ніч ліквідували 16 дронів-камікадзе, які атакували Україну.

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