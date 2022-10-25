Вернидуб здобув першу перемогу після повернення до УПЛ: відеоогляди матчів чемпіонату України

У Києві та Ковалівці відбулися ще два матчі 9-го туру української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 9-й тур

24 жовтня (понеділок)

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Інгулець» (Петрове) — 2:1 (Дебелко, 72, 74 — Кравчук, 78. На 62-й хвилині вилучений Смоляков («Інгулець»). Юніорські склади — 3:1.

Дебютний в історії поєдинок криворіжців та колективу з Кіровоградської області на столичному «Олімпійському» було припинено в середині першого тайму майже на дві години через повітряну тривогу.

Основні події у матчі розгорнулися після вилучення з поля у складі номінальних гостей Смолякова. Отримавши чисельну перевагу, криворіжці завдяки двом точним ударам головою форварда Дебелка протягом трьох хвилин повели у рахунку з перевагою у два м'ячі. «Інгулець» навіть удесятьох відставання скоротив, але не більше. Перша перемога наставника «Кривбаса» Юрія Вернидуба після повернення до української прем'єр-ліги.

«Колос» (Ковалівка) — «Чорноморець» (Одеса) — 1:1 (Оріховський, 72, з пенальті — Селін, 20). На 90+4-й хвилині вилучений М'якушко («Колос»). Юніорські склади — 4:1.

Підопічні Романа Григорчука, які завдяки голу ексдинамівця Селіна вели у рахунку з 20-ї хвилини, могли розраховувати на дебютну перемогу у сезоні. Але «Колос» у рідній Ковалівці зумів відігратися — хай і з пенальті.

Безвиграшна серія «Чорноморця» в УПЛ зросла до восьми зустрічей (3 нічиї та 5 поразок), і «моряки», як і раніше, замикають турнірну таблицю.

23 жовтня (неділя)

«Динамо» (Київ) — «Ворскла» (Полтава) — 1:1 (Буяльський, 33 — Юрченко, 44). Юніорські склади — 2:0.

«Металіст» (Харків) — «Дніпро-1» — 0:1 (Когут, 85). На 88-й хвилині вилучено Книша («Металіст»). Юніорські склади — 3:1.

«Верес» (Рівне) — «Зоря» (Луганськ) — 0:1 (Антюх, 73). Матч юніорських складів перенесено.

«Рух» (Львів) — «Металіст 1925» (Харків) — 1:1 (Довгий, 33 — Габелок, 89). Юніорські склади — 3:2.

22 жовтня (субота)

«Олександрія» — «Львів» — 2:0 (Калитвинцев, 45+2, Цуріков, 66). Юніорські склади — 4:0.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 22 очки (8 матчів);

2. «Шахтар» — 19 (7);

3. «Олександрія» — 16 (7);

4. «Зоря» — 16 (8);

5. «Верес» — 14 (9);

6. «Металіст» — 13 (8);

7. «Колос» — 12 (8);

8. «Динамо» — 10 (7);

9. «Металіст 1925» — 10 (8);

10. «Минай» — 9 (8);

11. «Рух» — 8 (9);

12. «Ворскла» — 8 (9);

13. «Кривбас» — 6 (8);

14. «Львів» — 5 (8);

15. «Інгулець» — 4 (8);

16. «Чорноморець» — 3 (8).

Бомбардири: 6 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 5 — Максим Прядун («Металіст»), Де Паула Таллес («Рух»), Віталій Буяльський («Динамо»); 4 — Данило Сікан («Шахтар»); 3 — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»), Дмитро Кльоц, Віталій Дахновський (обидва — «Верес»), Олексій Гуцуляк, Володимир Адамюк (обидва — «Дніпро-1»), Ігор Кірюханцев, Назарій Русін (обидва — «Зоря»), Михайло Мудрик («Шахтар»), Андрій Цуріков («Олександрія»).

Нагадаємо, що матч 9-го туру УПЛ «Минай» — «Шахтар» перенесено на невизначений термін.

У 10-му турі чемпіонату України зіграють: «Металіст 1925» — «Зоря» (28 жовтня); «Ворскла» — «Минай», «Шахтар» — «Олександрія» (29 жовтня); «Дніпро-1» — «Чорноморець», «Інгулець» — «Рух», «Львів» — «Металіст», «Динамо» — «Кривбас» (30 жовтня); «Колос» — «Верес» (31 жовтня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі поєдинок Ліги чемпіонів «Селтик» — «Шахтар».

Фото ФК «Кривбас»

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