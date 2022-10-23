«Динамо» вдруге поспіль не змогло обіграти «Ворсклу» в Києві: відеоогляди матчів УПЛ

У неділю, 23 жовтня, поєдинками у Києві, Рівному, Ужгороді та Львові продовжилась програма 9-го туру української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 9-й тур

23 жовтня (неділя)

«Динамо» (Київ) — «Ворскла» (Полтава) — 1:1 (Буяльський, 33 — Юрченко, 44). Юніорські склади — 2:0.

«Динамо»: Нещерет, Кендзьора (Вівчаренко, 59), Сирота, Попов, Караваєв, Сидорчук, Лонвейк, Буяльський, Циганков, Кабаєв (Гармаш, 59), Бесєдін (Ванат, 74).

Минулого сезону тоді ще команда Юрія Максимова сенсаційно обіграла «Динамо» у Києві (2:1). Цього разу «Ворсклу» до столиці привіз Віктор Скрипник, під керівництвом якого полтавці програли дві зустрічі поспіль.

Не дає вболівальникам підстав для оптимізму і нинішнє «Динамо», яке вже встигло програти в УПЛ «Дніпру-1» (0:3), «Зорі» (2:3) та «Шахтарю» (1:3). Не виграли підопічні Мірчі Луческу і цього разу. На п'ятий у сезоні гол Буяльського на 33-й хвилині полтавці перед перервою відповіли влучним ударом новачка команди Юрченка. Криза «біло-синіх» під керівництвом 77-річного фахівця продовжується.

«Металіст» (Харків) — «Дніпро-1» — 0:1 (Когут, 85). На 88-й хвилині вилучено Книша («Металіст»). Юніорські склади — 3:1.

У 2000-х протистояння команд з Харкова та Дніпра завжди вирізнялося принциповістю. А тут ще перед початком сезону спортивний директор «Металіста» Євген Красніков разом з групою футболістів перебрався до «Дніпра-1». Одне слово, битва в Ужгороді очікувалася ще та.

Незважаючи на перевагу дніпрян, зустріч котилася до нічиєї, але на 85-й хвилині Когут все ж приніс «Дніпру-1» перемогу, яка стала чудовим подарунком головному тренеру команди Олександру Кучеру на 40-річчя, яке фахівець відзначив напередодні. Безпрограшна серія лідера УПЛ у чемпіонаті України налічує 14 (!) матчів.

«Верес» (Рівне) — «Зоря» (Луганськ) — 0:1 (Антюх, 73). Матч юніорських складів перенесено.

«Верес», який переміг у минулому турі «Львів» (3:1), ніяк не може обіграти «Зорю» у чемпіонаті та Кубку України з далекого вже 1996 року (лише одна нічия у восьми зіграних зустрічах). Ось і цього разу гол ексдинамівця Антюха за допомогою рикошету приніс луганчанам перемогу на реконструйованому стадіоні «Авангард» у Рівному, де підопічні Юрія Вірта набрали лише одне очко у трьох зіграних поєдинках.

«Рух» (Львів) — «Металіст 1925» (Харків) — 1:1 (Довгий, 33 — Габелок, 89). Юніорські склади — 3:2.

Менше, ніж за добу до гри у Львові, харківський клуб несподівано оголосив про відставку тренерського штабу команди на чолі з Валерієм Кривенцовим. І на матч проти «Руха» «Металіст 1925» вийшов під керівництвом тандему наставників — ексфутболіста збірної України Едмара та Олега Голодюка. І тренерський струс допоміг гостям врятувати гру з «Рухом» завдяки голу Габелка на 89-й хвилині.

22 жовтня (субота)

«Олександрія» — «Львів» — 2:0 (Калитвинцев, 45+2, Цуріков, 66). Юніорські склади — 4:0.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 22 очки (8 матчів);

2. «Шахтар» — 19 (7);

3. «Олександрія» — 16 (7);

4. «Зоря» — 16 (8);

5. «Верес» — 14 (9);

6. «Металіст» — 13 (8);

7. «Колос» — 11 (7);

8. «Динамо» — 10 (7);

9. «Металіст 1925» — 10 (8);

10. «Минай» — 9 (8);

11. «Рух» — 8 (9);

12. «Ворскла» — 8 (9);

13. «Львів» — 5 (8);

14. «Інгулець» — 4 (7);

15. «Кривбас» — 3 (7);

16. «Чорноморець» — 2 (7).

Бомбардири: 6 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 5 — Максим Прядун («Металіст»), Де Паула Таллес («Рух»), Віталій Буяльський («Динамо»); 4 — Данило Сікан («Шахтар»); 3 — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»), Дмитро Кльоц, Віталій Дахновський (обидва — «Верес»), Олексій Гуцуляк, Володимир Адамюк (обидва — «Дніпро-1»), Ігор Кірюханцев, Назарій Русін (обидва — «Зоря»), Михайло Мудрик («Шахтар»), Андрій Цуріков («Олександрія»).

У 9-му турі УПЛ 24 жовтня зіграють: «Кривбас» — «Інгулець», «Колос» — «Чорноморець». Поєдинок «Минай» — «Шахтар» перенесено.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що матч «Динамо» — «Металіст» перенесено через ракетні атаки по Києву.

Фото ФК «Динамо»

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