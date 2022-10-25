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Здоров'я та медицина

Новонароджених в Україні обстежуватимуть по-новому: Ляшко розповів подробиці

17:34 25 жовтня 2022
Обстеження

В Україні, де раніше змінились умови програми «муніципальна няня», зміняться правила перевірки новонароджених на спадкові хвороби. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Раніше новонароджених українців безоплатно перевіряли на 4 спадкові хвороби — гіпотиреоз, фенілкетонурія, адреногенітальний синдром, муковісцидоз. А вже з жовтня загальна кількість орфанних метаболічних хвороб, які включені до скринінгу новонароджених в Україні, складає 21 захворювання. Забір крові проводять у перші 48 — 72 години життя немовляти та передають на дослідження до створених нами сучасних центрів неонатального скринінгу. Якщо в немовляти раптом виявлено відхилення від нормальних показників, про це повідомляють батьків та призначають подальші дослідження чи лікування», — розповів він.

За словами міністра, «така діагностика врятує багато життів нашого майбутнього покоління, не кажучи вже про його якість життя, адже рання діагностика — майже завжди головний крок для найефективнішого лікування».

«Скринінг — це наш перший крок. Далі йде формування мережі центрів орфанних захворювань, завершення переговорів щодо договорів керованого доступу і, як наслідок, очікуємо на зменшення ціни лікарських засобів для орфанних захворювань, перегляд та оновлення протоколів лікування від цього виду хвороб», — сказав Ляшко.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як зареєструвати дитину, яка народилася на окупованій території, а також про те, як батькам-переселенцям отримати кошти на новонароджену дитину.

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