Під завалами залишилося понад 100 окупантів: ЗСУ завдали потужного удару по скупченню рашистів під Херсоном, — Генштаб

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснив понад 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони 25 населених пунктів. Серед них — Нікополь Дніпропетровської області, Бахмутське і Вугледар Донецької області та Нова Кам’янка на Херсонщині. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«На Південнобузькому напрямку російські окупанти продовжують здійснювати мінування ділянок місцевості вздовж берегової лінії річки Дніпро. Намагаються відновити уражені понтонно-мостові переправи. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив до 55 вильотів БпЛА різних типів. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 15 ударів. Підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 опорних пунктів, а також позиції зенітного ракетного комплексу противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили БпЛА», — повідомили у штабі.

Там додали, що воїни ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та інші важливі військові об’єкти окупантів.

«За уточненою інформацією, підтверджено наслідки вогневого ураження противника. В результаті точкових ударів артилерії Сил оборони, в населеному пункті Каїри Херсонської області, знищено до 30 окупантів, а під завалами залишилось понад сто військовослужбовців противника. В населеному пункті Горностаївка, після детонації складу боєприпасів, спостерігався рух великої кількості машин швидкої допомоги. Втрати ретельно приховуються ворогом», — йдеться у повідомленні Генштабу.

Російські окупаційні війська для поповнення поточних втрат продовжують заходи примусової мобілізації.

«В тимчасово окупованому населеному пункті Хрустальний Луганської області „мобільні групи“ затримують та доправляють до військкомату всіх чоловіків. За наявною інформацією, для поповнення підрозділів приватних військових кампаній, до Станиці Луганської, з території росії приїхала чергова партія ув’язнених. Місцевим так званим „правоохоронцям“ заборонено втручатись у разі виявлення порушень з боку прибулих найманців. Для поповнення втрат на Запорізькому напрямку, до населеного пункту Вовківка, прибула чергова партія російських військовослужбовців, які хаотично пересуваються вулицями, вишукують у місцевого населення їжу та можливість помитись», — повідомили у Генштабі.

Як писали «ФАКТИ», раніше повідомлялось, що мобілізовані росіяни протестують, що їх кинули на передову, не навчивши вбивати українців.

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