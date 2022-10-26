Де і коли дивитися онлайн «Дніпро-1» — «Аполлон»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги конференцій

У четвер, 27 жовтня, «Дніпро-1», який на 91-й хвилині вирвав перемогу у «Вадуца» з Ліхтенштейну (2:1), проведе черговий поєдинок у рамках групового турніру Ліги конференцій. Підопічні Олександра Кучера приймуть у словацькому Кошице кіпрський «Аполлон» (арбітр — Антоніу Нобре з Португалії). Нагадаємо, перший матч команд у Лімасолі завершився перемогою українського клубу (3:1).

Дніпряни випереджають свого найближчого суперника на три очки в турнірній таблиці й у разі непрограшу гарантують собі «євровесну» та вихід до плей-оф раунду турніру. Для того ж, щоб посісти перше місце та гарантувати собі участь у 1/8 фіналу Ліги конференцій, «Дніпро-1» має перемагати в обох матчах, що залишилися.

На уїк-енд команди провели чергові поєдинки в рамках національних чемпіонатів. «Дніпро-1» в Ужгороді на останніх хвилинах вирвав перемогу у харківського «Металіста» — 1:0 (Когут, 85) та продовжує з 22 очками очолювати турнірну таблицю. У «Шахтаря» на три бали менше, але при цьому гра в запасі.

«Аполлон» на восьмій (!) компенсованій хвилині втратив на виїзді перемогу над «Олімпіакосом Нікосія» — 1:1 (Гер'є, 90+8, з пенальті — Піттас, 86). Команда з Лімасола, набравши 15 очок, посідає четверте місце у турнірній таблиці (4 перемоги, 3 нічиї, 1 поразка, м'ячі — 8:7), відстаючи від лідируючого «Пафоса» на п'ять балів.

Букмекери в майбутній зустрічі бачать фаворитами дніпрян. Наприклад, аналітики «Паріматч» пропонують поставити на перемогу підопічних Олександра Кучера з коефіцієнтом 1,98, на успіх команди іспанця Давида Катали — за 3,85, на нічию — за 3,45.

У прямій трансляції матч «Дніпро-1» — «Аполлон» на території України (початок — о 22:00) покаже телеканал MEGOGO.

Ліга конференцій. Група Е. 5-й тур

27 жовтня (четвер)

«Дніпро-1» — «Аполлон» 22:00 MEGOGO

Зазначимо, що в іншому матчі квартету «Вадуц» у Ліхтенштейні прийме голландський АЗ.

Становище команд у групі Е: 1. АЗ — 9 очок; 2. «Дніпро-1» — 7; 3. «Аполлон» — 4; 4. «Вадуц» — 2.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що шедевральний гол Мудрика в Глазго залишив «Шахтар» у боротьбі за плей-оф Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Дніпро-1»

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