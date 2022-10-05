Де дивитися онлайн «Дніпро-1» — «Вадуц»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги конференцій (відео)

У четвер, 6 жовтня, на стадіоні «Кошицка футбалова арена» у словацькому Кошице «Дніпро-1», який обіграв у гостях кіпрський «Аполлон» (3:1), проведе матч 3-го туру групової стадії Ліги конференцій проти «Вадуца» з Ліхтенштейну (арбітр — Фран Йовіч із Хорватії).

Суперник команди Олександра Кучера виступає у другому за силою дивізіоні чемпіонату Швейцарії. У черговому турі челендж-ліги команда з крихітного князівства лише з двома ліхтенштейнцями в «основі» поступилася вдома клубу «Стад Лозанна-Уші» — 0:2 (гості з 44-ї хвилини грали у меншості, а наприкінці зустрічі ще й не реалізували пенальті) і з 4 очками після 9 матчів посідає в турнірній таблиці передостаннє, 9-е, місце.

Відеоогляд матчу «Вадуц» — «Стад Лозанна-Уші» — 0:2

Нагадаємо, що у групі Ліги конференцій підопічні 44-річного швейцарця Алессандро Манджарратті зіграли вдома внічию з кіпрським «Аполлоном» (0:0) і поступилися в гостях голландському АЗ (1:4). При цьому не варто забувати, що на шляху до основної стадії турніру «Вадуц» сенсаційно пройшов словенський «Копер» (1:0 та 1:1), турецький «Сівасспор» (1:1 та 4:2) та австрійський «Рапід» (1:1 та 1:0).

У свою чергу «Дніпро-1» відсвяткував четвертий поспіль успіх у чемпіонаті України, розгромивши в гостях «Львів» — 3:0 (Довбик, 39, Гуцуляк, 45+1, 79), і з грою в запасі йде в турнірній таблиці на другий позиції з одним очком відставання від «Шахтаря».

Якщо «Дніпро-1» уперше перетнеться в єврокубках із представниками Ліхтенштейну, то «Вадуц» раніше провів проти українських клубів чотири поєдинки. 1992 року команда з князівства була розгромленао у відбірному раунді Кубка кубків одеським «Чорноморцем» — 5:0 та 7:1, а 2003-го у кваліфікації Кубка УЄФА двічі програла «Дніпру» — 0:1 та 0:1.

У майбутньому протистоянні букмекери віддають перевагу дніпрянам. Наприклад, контора «Паріматч» ставки на перемогу «Дніпра-1» приймає з коефіцієнтом 1,66, на нічию — 3,90, на виграш «Вадуца» — 5,10.

У прямій трансляції зустріч «Дніпро-1» — «Вадуц» дивіться на території України о 19:45 на медіасервісі MEGOGO.

Ліга конференцій. Група Е. 3-й тур

6 жовтня (четвер)

«Дніпро-1» — «Вадуц» 19:45 MEGOGO

В іншому поєдинку у квартеті Е о 22:00 зіграють АЗ та «Аполлон».

Становище команд: 1. АЗ — 6 очок (різниця м'ячів — 5:1); 2. «Дніпро-1» — 3 (3:2); 3. «Аполлон» — 1 (1:3); 4. «Вадуц» — 1 (1:4).

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Фото ФК «Дніпро-1»

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