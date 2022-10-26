«Дякую нашим союзникам»: у Зеленського відреагували на рішення Польщі визнати владу росії терористичним режимом

Дедалі більше європейських держав визнають, що росія є спонсором тероризму. У середу, 26 жовтня, Сенат Польщі ухвалив резолюцію про визнання влади російської федерації терористичним режимом.



Про це повідомляє Польська агенція преси. Резолюцію підтримали усі присутні сенатори.



У резолюції Сенату йдеться, що «24 лютого 2022 року збройні сили російської федерації розв'язали жорстоку війну з Україною», мета якої — «стерти з карти світу суверенну країну та знищити українську націю».



Резолюція також містить заклик до міжнародної спільноти підтримати Міжнародний кримінальний суд у розслідуванні винних у злочинах в Україні.



«Героїчний захист незалежності громадянами України викликав захоплення всього вільного світу. Україна сьогодні є найважливішим місцем, яке захищає демократію та свободу. Російські загарбники тероризують мешканців українських міст, бомбардуючи цивільні об'єкти: дитячі садки, школи, театри та житлові масиви. Бандити у російській формі катують і вбивають військовополонених та мирних мешканців окупованих територій. Викрадають українських дітей, щоб виховати їх у режимі яничарів. Депортують, переселяють та відправляють українських громадян на далеку периферію росії», — зазначають сенатори у резолюції.



У документі також наголошують, що «всі ці акти державного тероризму ми добре знаємо зі сторінок історії». Сенатори нагадують, що «європейці вірили, що їм ніколи не загрожує геноцид та воєнні злочини, а тим часом володимир путін та його апарат насильства повернулися до жорстоких практик сталінського та нацистського режимів».



Сенат Польщі наголошує, що росію необхідно перемогти та позбавити можливості загрожувати своїм сусідам. Вони також закликають інші країни визнати уряд росії терористичним режимом.



Голова офісу президента Андрій Єрмак відреагував на рішення Сенату Польщі.



«Дякую нашим союзникам», — написав він.



Раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію, в якій визнала російський режим терористичним. Крім цього, вперше в історії Рада Європи заявила, що потрібно надати зброю певній країні.



Схожі рішення ухвалили у країнах Балтії. У Конгрес США також внесли законопроєкти про визнання російської федерації державою-спонсором тероризму.



Нагадаємо, росія щодня атакує мирні міста України ракетами та дронами-камікадзе. Українці ніколи не вибачать росіянам вбивства, насильство, захоплення територій. Відплата за всі звірства окупантів обов'язково буде, загарбники будуть відповідати за все, заявив президент України Володимир Зеленський.

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