Повернення сертифікатів та повторний бустер: які COVID-нововведення чекають на українців восени

Частина країн Європи восени починає повертати коронавірусні обмеження. Європейці відновлюють використання COVID-сертифікатів, а також закликають людей робити повторне бустерне щеплення.



Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів в інтерв'ю «Укрінформу».

«Зараз деякі країни починають поступово повертати COVID-сертифікати. Якщо раніше вони їх скасували, то зараз ми бачимо, що хтось з 1 жовтня, хтось з 1 листопада починає їх поступово відновлювати», — зазначив він.



Кузін пояснив, що в Європі є інший принцип формування COVID-сертифікатів. У європейських країнах не можна пропускати бустер, оскільки тоді людина вважається невакцинованою.



Тому у вересні очікується, що всім громадянам України дозволять зробити друге бустерне щеплення від COVID-19.



У першу чергу рекомендується робити другу бустерну дозу людям похилого віку та тим, у кого є супутні захворювання. Але найближчим часом ситуація зміниться.



Кузін зазначив, що до середини вересня можливість робити другий бустер буде для всіх людей залежно від їхнього бажання.



Він також додав, що другий бустер допоможе захиститися від штаму «Омікрон», оскільки поки що невідомо, як далі розвиватиметься мутація вірусу.



«Якщо людина пропустила щеплення, або є базовий курс і вона не встигла зробити бустер, то, безумовно, людина має прийти і щепитися, тому що по суті неповний курс щеплення не має такого захисту, як повний», — зазначив головний санлікар.



Нагадаємо, в Індії повідомили про спалах нового захворювання, яке за своїми симптомами нагадує COVID-19. «Томатний грип», таку назву отримала хвороба, характеризується болями в тілі, лихоманкою та втомою. Відмінна риса нового вірусу — болючі пухирі червоного кольору.

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