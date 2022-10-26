Попри чутки про те, що Алла Пугачова приїжджала в росію вирішити питання з нерухомістю, Примадонна та Максим Галкін не збираються продавати свій замок під Москвою у селі Грязь.



Про це пише nemalахов.



За інформацією російських ЗМІ, подружжя збирається приїжджати до свого замку у Підмосков'ї на свята.



«В оточенні артистів заявили „НеМалахову“, що, поки одні їздять у цей час за кордон, знаменитості, які зараз живуть в Ізраїлі, навпаки, відвідуватимуть батьківщину», — йдеться у повідомленні.



За інформацією обізнаного джерела, за маєтком наглядає штат прислуги, який працює у Примадонни та шоумена не перший рік.



Як повідомляли «ФАКТИ», нещодавно свій замок у Підмосков'ї співачка виставила на продаж, оцінивши його в один мільярд рублів.



Нині Примадонна з дітьми та чоловіком живе в Ізраїлі. Алла Борисівна має ізраїльське громадянство.

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