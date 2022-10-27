«Схуд на 8 кілограмів, має напади кашлю»: путін зникає з поля зору

Нові повідомлення про стан здоров'я очільника кремля з'явилися у телеграм-каналі, який веде людина, що була раніше пов'язана з російською розвідкою, Російський президент за останній час схуд на вісім кілограмів, що викликало занепокоєння у його лікарів. Крім того, останні відеоконференції переривалися через напади кашлю в диктатора.

Інформація про стан здоров'я диктатора-вбивці викликала цікавість, особливо після оголошення росією війни Україні. У цей час у ЗМІ почали з'являтися повідомлення про те, що російський президент хворий на рак або хворобу Паркінсона.

«Минулі п'ятницю, суботу та неділю володимир путін відпочивав та проходив додаткові медичні обстеження. І сам путін, і його близькі, й лікарі стурбовані нападами кашлю президента, а також постійною нудотою та відсутністю апетиту через прийом онкологічних препаратів і дотримання специфічної дієти, — читаємо у повідомленні телеграм-каналу. - За останні кілька місяців путін схуд на вісім кілограмів, і оточення президента побоюється, що помітна прогресуюча втрата ваги й постійний кашель будуть сприйняті елітою як ознака стрімкого погіршення здоров'я лідера».

Видання зазначає, що, попри погіршення стану здоров'я, російський президент не відмовляється від зустрічей — особливо з командирами з приводу війни в Україні.

«У неділю ввечері путін провів нараду, яку сміливо можна назвати „брифінгом“ з військовим керівництвом. Предметом обговорення стала катастрофа багатоцільового винищувача Су-30 в Іркутську. Президент вислухав доповіді та намагався з'ясувати, яка ймовірність диверсії в цьому інциденті. Отримавши відповідь, що ймовірність диверсії мінімальна, путін почав нервово лаяти майже всіх учасників зустрічі. Крім того, він кричав і не цурався нецензурної лексики», — зазначають автори каналу.

Найбільшу образу зазнав сергій шойгу, який був усунутий від цих зустрічей, але останнім часом з'являвся на них. Йому путін дав зрозуміти, що не задоволений його присутністю на відеоконференції. Після цього шойгу був відключений від трансляції. Сама зустріч була перервана невдовзі після цього через сильний напад кашлю у путіна. Говорили навіть, що диктатор потребує медичної допомоги.

«Ще кілька авіакатастроф цього року, і це може стати кінцем путіна. Нехай іде під три чорти», — додав наприкінці телеграм-канал.

Раніше аналітик медіацентру «Одеська політична платформа» Юрій Христензен пояснив, які психічні хвороби має диктатор-вбивця путін.

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