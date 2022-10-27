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Вертута зі шпинатом: простий рецепт Ектора Хіменеса-Браво

13:51 27 жовтня 2022
Вертута

Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор та суддя «МайстерШеф. Битва сезонів» (СТБ) Ектор Хіменес-Браво, який розробив 10-хвилинний рецепт борщу для воїнів, поділився в соцмережі рецептом смачної випічки зі шпинатом та сиром.

«Придумав, як можна полюбити шпинат, — написав Ектор. — До речі, з начинкою можна експериментувати. Спробуйте покласти всередину карамелізовану цибулю з крем-сиром».

Вертута зі шпинатом

Інгредієнти:

  • 500 грамів борошна;
  • 1 чайна ложка солі;
  • 175 мл теплої води;
  • 1 столова ложка олії соняшникової;

Начинка:

  • 300 грамів шпинату;
  • 50 грамів цибулі;
  • 50 грамів зелені;
  • 100 грамів домашнього сиру;
  • 50 грамів сметани;
  • Кунжут;
  • Сіль до смаку.

Приготування:

  • Змішуємо борошно, олію, теплу воду, добре перемішуємо тісто руками, додаємо ще трішки олії, замішуємо тісто в форму кулі та відкладаємо.
  • Нарізаємо зелену цибулю та шпинат, додаємо сир, сметану, сіль. Добре перемішуємо начинку.
  • Розкатуємо тісто, зміщуємо його олією, викладаємо начинку збоку, завертаємо тісто у «довгу ковбаску», а після — закручуємо з неї вертути з обох сторін тіста.
  • Змащуємо олією, присипаємо кунжутом та запікаємо при 180−200 градусах, залежно від вашої духовки.
  • Ділимо готову страву на дві вертути. Смачного!

Раніше «ФАКТИ» писали як приготувати смачний фарширований перць з сиром.

Фото із соцмереж

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