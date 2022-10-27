Вертута зі шпинатом: простий рецепт Ектора Хіменеса-Браво
Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор та суддя «МайстерШеф. Битва сезонів» (СТБ) Ектор Хіменес-Браво, який розробив 10-хвилинний рецепт борщу для воїнів, поділився в соцмережі рецептом смачної випічки зі шпинатом та сиром.
«Придумав, як можна полюбити шпинат, — написав Ектор. — До речі, з начинкою можна експериментувати. Спробуйте покласти всередину карамелізовану цибулю з крем-сиром».
Вертута зі шпинатом
Інгредієнти:
- 500 грамів борошна;
- 1 чайна ложка солі;
- 175 мл теплої води;
- 1 столова ложка олії соняшникової;
Начинка:
- 300 грамів шпинату;
- 50 грамів цибулі;
- 50 грамів зелені;
- 100 грамів домашнього сиру;
- 50 грамів сметани;
- Кунжут;
- Сіль до смаку.
Приготування:
- Змішуємо борошно, олію, теплу воду, добре перемішуємо тісто руками, додаємо ще трішки олії, замішуємо тісто в форму кулі та відкладаємо.
- Нарізаємо зелену цибулю та шпинат, додаємо сир, сметану, сіль. Добре перемішуємо начинку.
- Розкатуємо тісто, зміщуємо його олією, викладаємо начинку збоку, завертаємо тісто у «довгу ковбаску», а після — закручуємо з неї вертути з обох сторін тіста.
- Змащуємо олією, присипаємо кунжутом та запікаємо при 180−200 градусах, залежно від вашої духовки.
- Ділимо готову страву на дві вертути. Смачного!
Раніше «ФАКТИ» писали як приготувати смачний фарширований перць з сиром.
Фото із соцмереж
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