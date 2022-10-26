Фарширований перець з сиром: гурмани будуть у захваті

Фарширований перець — це смачно та ситно. Аромат у нього просто неймовірний. Про це знають справжні поціновувачі страви.

Як приготувати цю смакоту? Кулінар та блогер Тарас Кліпін поділився незвичайним та водночас легким у виконанні рецептом.

— Особливість цього рецепту у тому, що фарширований перець готується без рису, — каже Тарас Кліпін. — Для збереження соковитості перець запікається у духовці. Ось рецепт (на 2 порції):

Фарширований перець Фарш — 300 г

Сіль/Чорний перець

Коріандр

Базилік свіжий

Тим'ян

Перець болгарський — 2 шт.

Цукіні — 1 шт.

Сир твердий — 20 г Спершу підготуємо начинку — фарш змішаємо зі спеціями та зеленню. Тоді готуємо основу — очищаємо перці від насіння та в цукіні робимо отвір. Фаршируємо, наповнюючи фаршем перець по стінках, а в середину додаємо цукіні з сиром. Повторюємо з наступним перцем. Тепер відправляємо все готуватися в розігріту до 200° духовку на 35 хвилин. Смачного!

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Фото та відео з альбому Тараса Кліпіна

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