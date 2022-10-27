Окупанти оголосили полювання на українців у Бердянську

В Бердянську, де нещодавно злетів у повітря російський склад боєприпасів, окупаційна адміністрація запроваджує огляди телефонів місцевих мешканців для пошуку підписок на проукраїнські телеграм-канали.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, який додав, що це — цілком звична частина процедури фільтрації для маріупольців. Він виклав на своїй сторінці розпорядження місцевої «влади».



«Задля безпеки, без втрати доступу до каналів, за досвідом Маріуполя можемо порадити тимчасово видалити канали, аби не відображалися у колонці „усі канали“, однак одразу знайти їх через пошуковий запит. Тоді вони будуть збережені в пошуку та вразі переходу у строку пошуку одразу випадатимуть у переліку каналів, які нещодавно шукали», — пише Андрющенко.

Якщо окупанти зацікавляться, звідки взялися ці канали, казати, мовляв, прочитав перелік на ТГ-каналі влади та вирішив перевірити, чи раптом не підписаний.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що у Бердянську окупанти примусово мобілізували працівників деяких підприємств. Також фіксувалося прибуття в місто посилених підрозділів росгвардії з метою придушення ймовірного спротиву місцевого населення.

Фото Pixabay

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