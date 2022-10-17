ЗСУ методично б'ють по Херсонській та Запорізькій областях: в окупантів десятки поранених, а вбитих ще рахують

Росіяни не залишають спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках в Донецькій області. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Спірне, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Красногорівка, Побєда та Невельське Донецької області. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«Протягом поточної доби противник завдав 9 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 25 населених пунктів. Серед них Київ, Запоріжжя; Козача Лопань і Стрілеча Харківської області; Красногорівка, Терни, Соледар і Мар’їнка Донецької області, Білогірка Херсонської області; а також інші населені пункти Вінницької, Дніпропетровської, Миколаївської та Сумської областей. Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала понад 11 ударів», — повідомили у Генштабі.

Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили 25 ворожих БпЛА «Shahed -136″».

«Підтверджено результати вогневого ураження підрозділів противника. В результаті точкових ударів артилерії Сил оборони в населеному пункті Мелітополь Запорізької області поранено понад 40 окупантів. В Бердянську знищено склад боєприпасів. В населеному пункті Воскресенка — до 30 поранених загарбників, Василівка — до 25 поранених. Кількість загиблих, яку окупанти намагаються приховати, уточнюється. В Херсоні окупанти змушені залучати підрозділи росгвардії до інженерного обладнання позицій навколо міста. Одночасно вживаються заходи щодо вивезення колаборантів та їхніх сімей на територію тимчасово окупованої території АР Крим», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше полковник розповів, коли можливі «гарні новини» з Херсонщини. Також стало відомо, що мелітопольських колаборантів закликають бути готовими терміново евакуюватися до Криму.

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