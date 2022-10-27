Розкішний гол Пихальонка приніс «Дніпру-1» перемогу над «Аполлоном» та вихід з групи: відеоогляд матчу Ліги конференцій

У четвер, 27 жовтня, слідом за матчем Ліги Європи АЕК — «Динамо» (3:3) відбулося ще одне українсько-кіпрське протистояння в єврокубках. Лідер чемпіонату України «Дніпро-1», який у минулому турі ледве зламав опір «Вадуца» з Ліхтенштейну (2:1), приймав у словацькому Кошице чемпіона Кіпру «Аполлон».

Ліга конференцій. Група F. 5-й тур

«Дніпро-1» (Україна) — «Аполлон» (Лімасол, Кіпр) — 1:0

«Дніпро-1»: Валеф, Адамюк, Амаш, Сваток, Сарапій, Пихальонок (Логінов, 85), Бабенко, Рубчинський (Когут, 70), Назаренко (Бузанелло, 85), Танчик (Кононов, 82), Довбик.

Гол: Пихальонок (39).

На 88-й хвилині вилучений Жраді («Аполлон»).

Команду Олександра Кучера, яка обіграла «Аполлон» у Лімасолі (3:1), у номінально домашньому поєдинку влаштовувала і нічия, яка б гарантувала «Дніпру-1» друге місце у групі та єврокубкову весну. Але краще, звісно, було б перемогти: і призові від УЄФА більші (кожну перемогу в групі оцінено у 2,8 млн євро, нічию — у 930 тисяч) та й за перше місце в групі ще можна було б з АЗ поборотися.

І «Дніпро-1», дозволивши супернику за весь поєдинок завдати лише один удар у площину своїх воріт, переміг завдяки шикарному голу Пихальонка наприкінці першого тайму. Вихід до плей-оф Ліги конференцій команда собі гарантувала. Тепер в Алкмарі можна і на виграш групи замахнутися.

В іншому матчі в квартеті «Вадуц» у Ліхтенштейні програв голландському АЗ — 1:2 (Хаслер, 77 — Керкез, 50, ван Бредероде, 75).

Становище команд у групі Е: 1. АЗ — 12 очок; 2. «Дніпро-1» — 10; 3. «Аполлон» — 4; 4. «Вадуц» — 2.

В останньому, 6-му, турі групової стадії Ліги конференцій 3 листопада відбудуться поєдинки: АЗ — «Дніпро-1» та «Аполлон» — «Вадуц».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Дніпро-1» переміг у чемпіонаті України «Металіст» і зберіг лідерство в турнірній таблиці.

Фото ФК «Дніпро-1»

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