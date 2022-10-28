«Мріяв про дитину та велику собаку»: в Сумах на Алеї Слави провели в останню путь 21-річного героя

У війні з окупантами загинув 21-річний боєць із Сум Богдан Маслов. Сталось це 18 жовтня під час бойових дій в Донецькій області, яку фанатично продовжують атакувати рашисти. Під час артилерійського обстрілу воїн отримав несумісне з життям поранення.

«Богдан з 13 років займався національно-патріотичною діяльністю, у свій час був командиром підрозділу в добровольчому українському корпусі, з початком повномасштабної війни, 24 лютого, він знав, як діяти, й впевнено взяв до рук зброю, — повідомляє Сумський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. — У своєму інтерв’ю Богдан сказав: «Після перемоги хочу другу дитину, хочу великий будинок і велику злу собаку. Дуже надіюсь на те, що така «держава», як російська федерація, просто припинить своє існування, але зброю треба тримати напоготові, недивлячись на те — є якась загроза чи ні. Взагалі, як мені колись сказав мій інструктор, вільні люди — мають зброю. Наш сусід — мавпа з гранатою, і нам потрібно бути готовими завжди. Не дай боже, щоб наші діти готувались до війни. Сподіваюсь, що ми зараз цю гідру дочавимо, переламаємо, відрубаємо всі голови, а нові не виростуть».

Прощання з захисником відбулося 26 жовтня у Свято-Воскресенському соборі. Поховали воїна на Алеї Слави Баранівського кладовища у Сумах.

Тим часом, як повідомив Генштаб ЗСУ, окупанти зазнають величезних втрат і намагаються приховати кількість убитих і поранених.

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