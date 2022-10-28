Знання німецької не обов'язкове: яку роботу та зарплату пропонують українцям у Німеччині

У Німеччині, де до війни зазвичай працевлаштовували висококваліфікованих фахівців-іноземців зі знанням мови, та через війну в Україні та велику кількість біженців ринок праці став більше відкритим для людей з меншими компетенціями.

Як пише «РБК-Україна», ФРН підлаштовує свій ринок праці для українців, роботу пропонують й людям, які не мають достатнього досвіду на не знають німецьку.

У Міграційній платформі EWL зазначають, що нашим біженцям частіше стали пропонувати просту фізичну роботу. Працедавці вважають, що буде достатнім, аби хтось з працівників знав німецьку та допомогав комунікувати з іншими робітниками. До речі, така практика давно існує у Польщі, де значно менше вільних вакансій, але країна змогла працевлаштувати у два рази більше біженців з України, ніж Німеччина з більш потужною економікою.

Також німецькі роботодавці, як і у Польщі, почали пропонувати житло працівникам.

Серед пропозицій з працевлаштування згадуються, зокрема, робота у гастрономії, на логістичних складах (комплектація товарів); на підприємствах харчової, переробної промисловості, в автомобільної галузі.

Опитування показало, що українці, які знайшли роботу в Німеччині після початку війни, в середньому заробляють 1467 євро (на руки) на місяць (близько 54 тисяч гривень). 1000 -1999 євро (38,4−76,6 тисяч гривень) отримують 45% респондентів, а понад 2000 євро (76,7 тисяч гривень) — 26% опитаних.

За даними Федерального статистичного відомства, станом на 1 вересня в країні нараховувалося 881 тисяча вакансій. При цьому роботу в Німеччині знайшли вже 160 тисяч українців.

Нагадаємо, що 31 жовтня закінчується перехідний період, протягом якого роботодавці в Нідерландах могли брати на роботу українців без необхідного дозволу. З 1 листопада у них має бути або спеціальна наклейка в паспортах, або О-документ, виданий міграційною службою.

Фото Pixabay

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