«Екстренний випадок»: стало відомо, чи вистачить у країні запасів газу на зиму за сильних морозів

В Україні, де синоптики на даний момент не прогнозують довгих морозних періодів, запасів газу може вистачити на теплу та помірну зиму.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив аналітик «Центру розвитку міста» Юрій Щедрін. Запасів може вистачити через те, що в країні на 40% скоротяться витрати газу через зупинку промислових підприємств та зменшення кількості споживачів «блакитного» палива.

«Якщо зима буде більш-менш теплою чи помірною, то цього запасу вистачить цілком. Якщо буде холодна зима, то, мабуть, доведеться щось докупити, але це екстрений випадок…», — зазначив він.

Українців уже попередили, що цієї зими температура в будинках може бути нижчою, ніж до війни. Йдеться про 18−20 градусів. За словами експерта, такий режим дозволить пережити холодний період у більш-менш комфортних умовах та заощадити газ.

Якщо енергоносія не вистачить, його можна буде купити у Європі, сховища в якій практично заповнені. Питання лише у фінансах.

Нагадаємо, що в нашій країні очікується дуже важкий опалювальний сезон цієї зими. Проблеми можуть виникнути через ракетні удари росії по об'єктах критичної інфраструктури. Голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявляв про те, що зима буде досить важкою через можливість постійних перебоїв з електрикою та опаленням.

Фото Pixabay

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