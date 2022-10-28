Киянам готують «темну» по шість годин

У Києві, де 28 жовтня тривають відключення електроенергії, як й ще в низці облестей, планують переглянути графіки та зробити їх ще жорсткішими.

Як передає «Суспільне», про це в ефірі телемарафону повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. Нові графіки підготують протягом одного-двох днів, вони «не будуть приємними».

«Одразу попереджаю, тому що кількість годин, протягом яких потрібно буде залишатися без світла, на жаль, має бути збільшена. Іншого виходу зараз до відновлення інфраструктури немає. Точно, що більше, ніж 4 години. До 6 годин будуть обмеження», — зазначив він.

Можливий й варіант, коли відключення відбуваються частіше, але на менший період часу. Та це досить складно технічно. Адже енергетична система Києва не має стовідсоткової автоматизації — велика кількість будинків включається та вимикається не з пульта, а виїзними бригадами.

За словами Дмитра Сахарука, деякі будинки не відключають від електрики, бо в них розташовані об'єкти критичної інфраструктури: «Вони вмонтовані просто в будинок. Наприклад, зв'язок, склад зберігання вакцини, сервери провайдерів, інші елементи інфраструктури — водопостачання, теплопостачання. Всі будинки вимкнути неможливо, тому що не буде зв'язку, води, тепла, не буде працювати телебачення. Але зменшити кількість будинків, які залишаються недоторканними, ми намагаємося».

Нагадаємо, що відключення в столиці, а також в Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаськів областях розпочалися після недавнього удару рашистів по критичній інфраструктурі на Київщині.

Фото Pixabay

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