Несподіваний вибір: Усик назвав суперника, з яким не хотів би зустрітися в рингу

Володар чемпіонських поясів за версіями IBF, WBO та WBA Олександр Усик, який захистив титули в бою-реванші з британцем Ентоні Джошуа, зізнався, з ким би не хотів перетнутися в рингу.

«Я не хочу битися з британцем Джо Джойсом. Він як танк. Ви бачили його поєдинки? Жарти вбік, я хочу битися за титули», — розповів Усик, який полетів до США, щоб підтримати Василя Ломаченка в поєдинку з Джемейном Ортісом, в інтерв'ю Youtube-каналу SecondsOutLive.

Вибір нашого співвітчизника дивує, оскільки Олександр уже зустрічався з Джойсом. Їхній поєдинок пройшов у 2013 році в рамках World Series Boxing, і тоді українець переміг одноголосним рішенням суддів за підсумками п'яти раундів. А ось у професійній кар'єрі Джойс не має поразок — при цьому з 15 боїв 14 він завершував достроково.

Також в інтерв'ю кримчанин, якого Всесвітня боксерська організація (WBO) визнала найкращим боксером року, зазначив, що його наступним суперником має стати Тайсон Ф'юрі. «Він наш пріоритет. Коли мене запитали, з ким би я теж хотів битися, я згадав Деонтея Вайлдера. Наразі люди намагаються сказати, що мій наступний суперник саме Вайлдер. Ні, це не правда. Мій наступний суперник — Ф'юрі. Після того, як я виграю, я поговорю з Деонтеєм», — зазначив Усик.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик із США обізвав Ф'юрі алкоголіком.

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