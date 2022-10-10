Топ-3 ласощів жовтня: прості рецепти від кулінарки Елли Іванової

Жовтнева погода сприяє чаюванню з тортиком, пирогами, печивом, булочками… І немає нічого смачнішого за домашню випічку й десерти. Рецептами ласощів з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати ніжні та соковиті млинці з м'ясом.

— Осінь і шоколад — чудовий тандем, — каже Елла Іванова. -- Приготуйте шоколадне печиво «брауні», подайте з ароматним чаєм — і ваші рідні та близькі будуть вам дуже вдячні.

— Як же його спекти?

— Рецепт досить простий. Це печиво сподобається і дорослим, і дітям. Особисто я дуже люблю їсти це печиво, запиваючи молоком.

Печиво «брауні» 100 г шоколаду 30 г вершкового масла 1 яйце дрібка солі 30 г коричневого цукру 60 г борошна 4 г розпушувача Шоколад та масло розтоплюємо на водяній бані. Яйце збиваємо із цукром. З'єднуємо борошно, сіль, розпушувач. З'єднуємо шоколадну масу та яєчну. Перемішуємо. Додаємо сухі інгредієнти. Замішуємо тісто. За допомогою ложки викладаємо на пергамент. Додаємо мигдальні пластівці. Випікаємо при температурі 180 градусів упродовж 10 хвилин. Смачного!

Печиво "брауні" готується досить просто

— Багато хто любить пончики, можливо, тому що вони асоціюються зі щасливим дитинством. Як ви їх готуєте?

— В основі рецепту сирне тісто.

Пончики із сирного тіста 200 г сиру 30−40 г цукру 2 г ванільного цукру дрібка солі 1 яйце 130 г борошна 3 г розпушувача З'єднуємо сир, яйце, сіль, цукор, ванільний цукор. Збиваємо блендером. Борошно з'єднуємо з розпушувачем. Додаємо в сирну масу борошно у два прийоми. Трохи залишимо для формування пончиків. Катаємо з тіста ковбаску. Нарізаємо на порції та формуємо кульки. Обсмажуємо у фритюрі. Посипаємо цукровою пудрою.

Пончики - справжня смакота

— Якому сиру надати перевагу?

— З більш високим відсотком жирності, не дуже вологий.

— Жодна булочка не зрівняється з теплою, домашньою.

-- Це правда. Поділюсь рецептом булочок із сиром.

Булочки з сиром Тісто 160−170 г борошна 5 г цукру сіль до смаку 3 г сухих дріжджів 100 г молока 1 столова ложка вершкового масла Начинка 150 г сиру 1 жовток 1 чайна ложка вершкового масла 1 чайна ложка олії Для начинки Натираємо сир. Додаємо решту інгредієнтів. Замішуємо тісто. У тепле молоко додаємо дріжджі та цукор. Нехай трохи постоїть. Додаємо сіль, борошно та масло. Замішуємо тісто. Даємо постояти. Ділимо на частини. Формуємо булочки. Залишаємо для вистоювання на 15−20 хвилин. Випікаємо при 200−210 градусах 10−12 хвилин.

Булочки з сиром сподобаються і дітям, і дорослим

— Який сир підійде найкраще?

— Той, що є в холодильнику. Особисто мені подобається поєднання твердого сиру, моцарелли та пармезану.

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом варення з кабачків та ківі.

Фото з альбому Елли Іванової

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