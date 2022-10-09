Дуже ніжні та соковиті млинці з м’ясом за рецептом Елли Іванової

Осінній сніданок з млинцями з м'ясом — що може бути смачнішим! Як приготувати ці ласощі, «ФАКТАМ» розповіла відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка не раз ділилася рецептами різноманітних та незвичайних страв.

- Ці млинці дуже смачно подавати зі сметаною, — каже Елла Іванова. — Для начинки можна використовувати суміш свинячого та яловичого фаршу.

Млинці з м'ясом

Тісто 400 мл молока

2 яйця

1 ст. ложка цукру

Дрібка солі

10 г олії

50 г крохмалю

100 г борошна Начинка 300 г м'ясного фаршу

Сіль

Перець

Паприка

Сушений часник

2 цибулини

Приготуємо начинку

Цибулю нарізаємо дрібним кубиком і трохи обсмажуємо.

З'єднуємо фарш, сіль, прянощі та цибулю. Добре перемішуємо.

Готуємо млинці

З'єднуємо яйця, цукор, сіль, борошно крохмаль. І поступово підливаємо молоко. Все добре перемішуємо.

Нехай тісто постоїть 30 хвилин.

Смажимо млинці. Формуємо із фаршем.

Обсмажуємо на вершковому та рослинному маслі.

Це просто, смачно та ніжно. Смачного!

До речі, млинці смачні не лише зі сметаною, нагадаємо рецепт соусу зі слив та солодкого перцю.

Фото з альбому Елли Іванової



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