Обіцяв показати кошеня: у Дніпрі чоловік зґвалтував 11-річну дівчинку

У Дніпрі суд визнав винним та засудив до 12 років позбавлення волі чоловіка, який зґвалтував 11-річну дівчинку.



Як повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі, прокурори у суді довели, що 6 серпня 2022 року раніше засуджений чоловік підійшов до 11-річної дівчинки, яка гуляла на дитячому майданчику біля свого будинку.

Він запропонував дитині показати кошеня і так заманив дівчинку до свого дому. Потім, погрожуючи ножем, чоловік зв'язав їй руки, заклеїв рота і зґвалтував.

У суді обвинувачений визнав свою провину.

Відомості про засудженого внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи

Як повідомляли «ФАКТИ», на Кіровоградщині засудили до 7 років в'язниці чоловіка, який намагався зґвалтувати підлітка.



А сексуального маніяка, який нападав на жінок у Бердичеві, засудили до 6 років та 3 місяців в'язниці.

596

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram