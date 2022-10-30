39.09 / 39.92 38.37 / 39.43
Київ: +12
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Обіцяв показати кошеня: у Дніпрі чоловік зґвалтував 11-річну дівчинку

15:06 30 жовтня 2022
педофіл

У Дніпрі суд визнав винним та засудив до 12 років позбавлення волі чоловіка, який зґвалтував 11-річну дівчинку.

Як повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі, прокурори у суді довели, що 6 серпня 2022 року раніше засуджений чоловік підійшов до 11-річної дівчинки, яка гуляла на дитячому майданчику біля свого будинку.

Він запропонував дитині показати кошеня і так заманив дівчинку до свого дому. Потім, погрожуючи ножем, чоловік зв'язав їй руки, заклеїв рота і зґвалтував.

У суді обвинувачений визнав свою провину.

Відомості про засудженого внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи

Як повідомляли «ФАКТИ», на Кіровоградщині засудили до 7 років в'язниці чоловіка, який намагався зґвалтувати підлітка.

А сексуального маніяка, який нападав на жінок у Бердичеві, засудили до 6 років та 3 місяців в'язниці.

596

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Хаві Мартінес

«У нього найбільший пеніс»: чемпіон світу вразив заявою про ексодноклубника з «Баварії» (відео)

Тарас Редькін

«Тарас міг катапультуватися, але не став, щоб відвести літак від села»: на Миколаївщині героїчно загинув пілот-винищувач

Виблискуватиме як алмаз: як легко і швидко почистити унітаз простим засобом (відео)

Виблискуватиме як алмаз: як легко і швидко почистити унітаз простим засобом (відео)

салат

«Ходовий салат» на всі випадки життя від Людмили Борщ: готується за лічені хвилини — так ви «Мімозу» ще не готували! (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту