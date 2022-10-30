Авіація ЗСУ завдала результативних ударів по ворогу, окупанти у відповідь намагаються вигнати українців з захоплених територій, — Генштаб

Російські фашисти продовжують обстрілювати українські населені пункти та намагаються наступати у районі Бахмута та Авдіївки.



Ворог продовжує обстріл підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, повідомили у Генштабі.



Авіація сил оборони протягом доби завдала 5 ударів по рашистам: по району зосередження озброєння та військової техніки, по взводних опорних пунктах, а також по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника.



Підрозділи ракетних військ та артилерії за добу вразили пункт управління російських загарбників.



На окупованій території Херсонської області «визволителі» намагаються створити умови, непридатні для проживання місцевого цивільного населення.

Так, у Новій Каховці відключили інтернет та через гучномовці поширюють інформацію про необхідність виїзду з області протягом 48 годин через загрозу ракетних ударів з боку ЗСУ.

Першочерговій так званій евакуації підлягає медперсонал місцевих лікарень та оперативні служби міста. Крім того, окупаційна влада видала указ, який зобов'язує підприємців розпродати весь продовольчий товар та закрити магазини та ринки з 1 листопада 2022 року.



За наявною інформацією, ворог здійснює підготовчі заходи щодо відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонської області, з подальшим їх перекиданням на інші напрямки.

Як повідомлялося, в Україні не виключають, що російські загарбники можуть одночасно розпочати наступ на запорізькому та херсонському напрямках.

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