«Дубль» Буяльського приніс «Динамо» перемогу над «Кривбасом» у Львові: відеоогляди матчів УПЛ

У неділю, 30 жовтня, ігрова програма 10-го туру чемпіонату України з футболу продовжилася трьома матчами в Ужгороді та Львові.

Чемпіонат України. 10-й тур

30 жовтня (неділя)

«Динамо» (Київ) — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 3:1 (Ванат, 20, Буяльський, 22, 59 — Дебелко, 45+2). На 58-й хвилині Циганков («Динамо») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 1:1.

«Динамо»: Нещерет, Тимчик (Кендзьора, 64), Забарний, Попов, Караваєв (Вівчаренко, 64), Сидорчук, Гармаш (Лонвейк, 71), Буяльський (Шепелєв, 82), Циганков, Кабаєв (Перріс, 64), Ванат .

Кияни, які після нічиєї на Кіпрі з АЕКом (1:1) втратили шанси продовжити виступи у весняній стадії єврокубків, виходили на поєдинок проти «Кривбасу», маючи за плечима двоматчеву серію без перемог на внутрішній арені. Підопічні ж Юрія Вернидуба, навпаки, в останньому матчі здобули першу перемогу цього сезону, тож горіли бажанням знову здобути три очки.

І криворізький клуб досить активно розпочав поєдинок, створивши небезпечний момент на стартових хвилинах — Татарков пробив з-за меж штрафного майданчика, і м'яч після рикошету пролетів поряд зі стійкою. Утім, у середині тайму підопічні Мірчі Луческу швидко поставили суперника на місце. «Біло-сині» протягом двох хвилин відзначилися двічі, використавши помилки суперника у передачах на своїй половині поля. Спочатку Сидорчук вивів на ворота Ваната, і форвард точно пробив під поперечину, а потім під час швидкої контратаки Буяльський обігрався з Ванатом у штрафному майданчику та пробив у кут.

Могло здатися, що «Кривбас» опустить руки в такій ситуації, але підопічні Юрія Вернидуба відіграли один м'яч перед самою перервою завдяки удару Дебелка, який замкнув ідеальний за точністю простріл партнера.

У другому таймі команди обмінялися нереалізованими супермоментами. Спочатку Дебелко не зміг переграти воротаря «Динамо», опинившись з ним віч-на-віч у штрафному майданчику, а у динамівців Циганков заробив пенальті, перебуваючи у володіннях «Кривбасу», але не зміг реалізувати 11-метровий удар. Утім, «біло-сині» все ж таки забили третій м'яч у матчі — Буяльський влучним ударом у дотик із центру штрафного майданчика знову зробив перевагу киян комфортною. При цьому півзахисник «Динамо», забивши сьомий м'яч у нинішньому сезоні УПЛ, вийшов на перше місце у списку бомбардирів, випереджаючи Артема Довбика з «Дніпра-1» та Максима Прядуна з «Металіста», які мають на один результативний удар менше.

«Кривбас» не здавався (зокрема, той же Дебелко знову міг забивати, але після його удару головою м'яч прийняла на себе стійка, а постріл Микитишина під стійку воротар «Динамо» парирував кінчиками пальців), але до фінального свистка рахунок більше не змінювався, що дозволило «біло-синім» трохи наблизитися до лідерів у турнірній таблиці.

«Дніпро-1» — «Чорноморець» (Одеса) — 1:0 (Піхальонок, 23). Юніорські склади — 3:0.

У поєдинку лідера та аутсайдера інтрига зберігалася до фінального свистка. Підопічні Олександра Кучера відкрили рахунок у середині першого тайму, коли Піхальонок точно пробив по воротах із рикошетом від ноги захисника одеситів. Півзахисник відзначається у другому матчі поспіль — і знову, як і проти «Аполлона» в Лізі конференцій, його гол виявляється єдиним та переможним. До речі, незадовго до забитого дніпрянами м'яча супермомент не реалізував Гладкий, який не поцілив головою в порожній кут — таким чином, форвард не зміг результативно відзначити свій 450-й матч на клубному рівні в кар'єрі.

«Львів» — «Металіст» (Харків) — 1:1 (Ременяк, 78 — Прядун, 9). На 62-й хвилині вилучений Прядун («Металіст»). Юніорські склади — 3:3.

Гості швидко відкрили рахунок, коли найкращий бомбардир команди Прядун замкнув головою подачу з кутового. Він же підвів «Металіст» після перерви, на 61-й хвилині отримавши друге попередження та залишивши харків'ян у меншості. Маючи на одного гравця більше, господарі відігралися завдяки влучному удару Ременяка, який замкнув простріл із флангу, але замахнутися на перемогу підопічним Олега Дулуба не вдалося.

29 жовтня (субота)

«Шахтар» (Донецьк) — «Олександрія» — 2:2 (Михайличенко, 42, Мудрик, 82 — Цуріков, 5, Демченко, 87). На 57-й хвилині вилучений Тейлор («Шахтар»). Юніорські склади — 2:1.

«Шахтар»: Трубін, Тейлор, Кривцов, Бондар, Михайличенко, Степаненко (Матвієнко, 62), Бондаренко (Судаков, 62), Назарина, Мудрик, Зубков (Петряк, 67), Сікан (Траоре, 62).

«Ворскла» (Полтава) — «Минай» — 2:0 (Сефері, 19, Марлісон, 64). Юніорські склади — 4:1.

28 жовтня (п'ятниця)

«Металіст 1925» (Харків) — «Зоря» (Луганськ) — 0:3 (Чурко, 38, Нагнойний, 45+1, Імереков, 58). Матч юніорських складів перенесено.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 25 очок (9 матчів);

2. «Шахтар» — 20 (8);

3. «Зоря» — 19 (9);

4. «Олександрія» — 17 (8);

5. «Металіст» — 14 (9);

6. «Верес» — 14 (9);

7. «Динамо» — 13 (8);

8. «Колос» — 12 (8);

9. «Ворскла» — 11 (10);

10. «Металіст 1925» — 10 (9);

11. «Минай» — 9 (9);

12. «Рух» — 8 (9);

13. «Кривбас» — 6 (9);

14. «Львів» — 6 (9);

15. «Інгулець» — 4 (8);

16. «Чорноморець» — 3 (9).

Бомбардири: 7 голів — Віталій Буяльський («Динамо»); 6 — Артем Довбик («Дніпро-1»), Максим Прядун («Металіст»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»); 4 — Данило Сікан, Михайло Мудрик (обидва — «Шахтар»), Андрій Цуріков («Олександрія»); 3 — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»), Олексій Довгий («Рух»), Дмитро Кльоц, Віталій Дахновський (обидва — «Верес»), Олексій Гуцуляк, Олександр Піхальонок, Володимир Адамюк (усі — «Дніпро-1»), Ігор Кирюханцев, Назарій Русин (обидва — «Зоря»), Марлісон («Ворскла»), Владислав Ванат («Динамо»), Роман Дебелко («Кривбас»).

У 10-му турі УПЛ у понеділок, 31 жовтня, також зіграють «Колос» — «Верес».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної України зіграв у матчі ветеранів із величезною літерою Z на грудях.

Фото ФК «Динамо»

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