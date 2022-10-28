На якому каналі і коли дивитися онлайн «Динамо» — «Кривбас»: розклад трансляцій матчів 10-го туру УПЛ

У п'ятницю, 28 жовтня, поєдинком на столичному «Олімпійському» між харківським «Металістом 1925» та луганською «Зорею», яка відпустила капітана команди до «Шахтаря», стартує 10-й тур чемпіонату України з футболу.

У суботу, 29 жовтня, буде зіграно дві зустрічі. «Ворскла», що відібрала очки у «Динамо», прийме в Минаї… «Минай», а «Шахтар» після виходу в єврокубкову весну зіграє на «Арені Львів» з міцною «Олександрією», якій минулого року програв два з трьох поєдинків.

На неділю, 30 жовтня, заплановано три матчі у західних містах України — Ужгороді та Львові. «Дніпро-1» після перемоги у Лізі конференцій над «Аполлоном» (1:0) та виходом до плей-оф турніру прийме на ужгородському стадіоні «Авангард» «Чорноморець», який з нулем у графі перемоги замикає турнірну таблицю УПЛ. На арені СКІФ у Львові місцевий однойменний клуб прийме «Металіст», що програв у минулому турі «Дніпру-1» (0:1). І, нарешті, на «Арені Львів» «Динамо», яке вилетіло після нічиєї з АЕКом (3:3) з єврокубків, поміряється силами з «Кривбасом» Юрія Вернидуба.

Букмекери у майбутній грі бачать фаворитом підопічних Мірчі Луческу. Наприклад, контора «Паріматч» ставки на перемогу «Динамо» приймає з коефіцієнтом 1,38, на нічию — 5,00, на виграш криворіжців — 7,90.

І, нарешті, у понеділок, 31 жовтня, у Ковалівці зійдуться місцевий «Колос» та «Верес», який цього року набрав на полях суперників 13 очок з 18 можливих.

Додамо, що матч «Інгулець» — «Рух», який мав відбутися 30 жовтня, перенесено на прохання львівського клубу. Справа в тому, що 2 листопада на команду «Рух» U19 чекає у польському місті Стальова-Воля матч-відповідь другого раунду Юнацької ліги УЄФА проти турецького «Галатасарая», в якому буде задіяна група гравців першої команди (до речі, у першій грі львів'яни обіграли суперника в Стамбулі — 3:1).

Чемпіонат України. 10-й тур

28 жовтня (п'ятниця)

«Металіст 1925» — «Зоря» 17:00 Setanta Sports +

29 жовтня (субота)

«Ворскла» — «Минай» 13:00 Setanta Sports+, YouTube-канал Setanta Sports УПЛ

«Шахтар» — «Олександрія» 17:00 Setanta Sports +

30 жовтня (неділя)

«Дніпро-1» — «Чорноморець» 13:00 УНІАН

«Львів» — «Металіст» 13:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Динамо» — «Кривбас» 17:00 «2+2»

31 жовтня (понеділок)

«Колос» — «Верес» 13:00 ОТТ-платформа Setanta Sports, YouTube-канал Setanta Sports УПЛ

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 22 очки (8 матчів);

2. «Шахтар» — 19 (7);

3. «Олександрія» — 16 (7);

4. «Зоря» — 16 (8);

5. «Верес» — 14 (9);

6. «Металіст» — 13 (8);

7. «Колос» — 12 (8);

8. «Динамо» — 10 (7);

9. «Металіст 1925» — 10 (8);

10. «Минай» — 9 (8);

11. «Рух» — 8 (9);

12. «Ворскла» — 8 (9);

13. «Кривбас» — 6 (8);

14. «Львів» — 5 (8);

15. «Інгулець» — 4 (8);

16. «Чорноморець» — 3 (8).

Бомбардири: 6 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 5 — Максим Прядун («Металіст»), Де Паула Таллес («Рух»), Віталій Буяльський («Динамо»); 4 — Данило Сікан («Шахтар»); 3 — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»), Дмитро Кльоц, Віталій Дахновський (обидва — «Верес»), Олексій Гуцуляк, Володимир Адамюк (обидва — «Дніпро-1»), Ігор Кірюханцев, Назарій Русин (обидва — «Зоря»), Михайло Мудрик («Шахтар»), Андрій Цуріков («Олександрія»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Кривбас» відсвяткував першу перемогу під керівництвом Юрія Вернидуба.

Фото ФК «Динамо»

20

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram