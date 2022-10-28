«Зоря» розгромила команду Едмара та наздогнала у таблиці «Шахтар»: відеоогляд матчу чемпіонату України

У п'ятницю, 28 жовтня, матчем на столичному «Олімпійському» між «Металістом 1925» та «Зорею» стартував 10-й тур УПЛ, у якому перенесено поєдинок «Інгулець» — «Рух».

Чемпіонат України. 10-й тур

28 жовтня (п'ятниця)

«Металіст 1925» (Харків) — «Зоря» (Луганськ) — 0:3 (Чурко, 38, Нагнойний, 45+1, Імереков, 58). Матч юніорських складів перенесено.

У поєдинку минулого сезону саме луганці завдали «Металісту 1925» найбільшої поразки у прем'єр-лізі — 6:1. Але з того часу багато що змінилося. І тренери у суперників інші (у «Зорі» Віктора Скрипника змінив Патрік ван Леувен, а у «Металіста 1925» минулого тижня на зміну Валерію Кривенцову прийшов Едмар), і харків'яни через війну не приймають суперників у рідному місті.

Ось тільки результат протистояння виявився тим самим. З тією лише різницею, що цього разу «Зоря» забила харків'янам «лише» три м'ячі та наздогнала у турнірній таблиці УПЛ «Шахтар», у якого, щоправда, ще дві гри в запасі.

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 22 очки (8 матчів);

2. «Шахтар» — 19 (7);

3. «Зоря» — 19 (9);

4. «Олександрія» — 16 (7);

5. «Верес» — 14 (9);

6. «Металіст» — 13 (8);

7. «Колос» — 12 (8);

8. «Динамо» — 10 (7);

9. «Металіст 1925» — 10 (9);

10. «Минай» — 9 (8);

11. «Рух» — 8 (9);

12. «Ворскла» — 8 (9);

13. «Кривбас» — 6 (8);

14. «Львів» — 5 (8);

15. «Інгулець» — 4 (8);

16. «Чорноморець» — 3 (8).

Бомбардири: 6 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 5 — Максим Прядун («Металіст»), Де Паула Таллес («Рух»), Віталій Буяльський («Динамо»); 4 — Данило Сікан («Шахтар»); 3 — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»), Дмитро Кльоц, Віталій Дахновський (обидва — «Верес»), Олексій Гуцуляк, Володимир Адамюк (обидва — «Дніпро-1»), Ігор Кірюханцев, Назарій Русин (обидва — «Зоря»), Михайло Мудрик («Шахтар»), Андрій Цуріков («Олександрія»).

У 10-му турі УПЛ також зіграють: «Ворскла» — «Минай», «Шахтар» — «Олександрія» (29 жовтня), «Дніпро-1» — «Чорноморець», «Львів» — «Металіст», «Динамо» — «Кривбас» (30 жовтня), «Колос» — «Верес» (31 жовтня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Зоря» відпустила капітана команди Єгора Назарину в «Шахтар».

Фото ФК «Металіст 1925»

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